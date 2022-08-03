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В Нагорном Карабахе объявили частичную мобилизацию

Ведомости

В Нагорном Карабахе объявлена частичная мобилизация, соответствующий указ подписал глава непризнанной республики Араик Арутюнян.

«Араик Арутюнян подписал указ, согласно которому с 3 августа 2022 г. в республике объявлена частичная военная мобилизация», – говорится в сообщении пресс-службы местной администрации.

Минобороны республики сообщило в соцсетях также, что азербайджанские вооруженные силы нанесли удар по одной из воинских частей, в результате чего двое военнослужащих Нагорного Карабаха погибли, еще 14 получили ранения.

В свою очередь минобороны Азербайджана сообщило, что утром армянские военные атаковали позиции ВС страны, в результате чего погиб азербайджанский солдат-срочник.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Закиром Гасановым, в ходе которых они обсудили вопросы региональной безопасности. Также вчера реализацию трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху обсудили президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика освободила ряд районов Азербайджана. За соблюдением перемирия и безопасностью так называемого Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. следят российские миротворцы.

В апреле Путин и Пашинян встретились в Ново-Огареве. По итогам встречи они выступили с совместным заявлением, где говорится о намерении стран развивать сотрудничество в политической, военной и военно-технической, торгово-экономической, научно-образовательной, культурно-гуманитарной сферах, а также в сферах юстиции, труда и социального обеспечения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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