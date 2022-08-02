Путин и Пашинян обсудили реализацию соглашений по Карабаху
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном реализацию трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху, сообщила пресс-служба Кремля.
«Обсуждены отдельные практические аспекты реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г.», – говорится в сообщении.
В последний раз лидеры двух государств обсуждали договоренности по Карабаху 6 июля.
9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика освободила ряд районов Азербайджана. За соблюдением перемирия и безопасностью так называемого Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. следят российские миротворцы.
В апреле Путин и Пашинян встретились в Ново-Огареве. По итогам встречи они выступили с совместным заявлением, где говорится о намерении стран развивать сотрудничество в политической, военной и военно-технической, торгово-экономической, научно-образовательной, культурно-гуманитарной сферах, а также в сферах юстиции, труда и социального обеспечения.
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