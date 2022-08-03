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Политика

Армения обвинила Азербайджан в нарушении трехстороннего заявления о прекращении огня

Ведомости

Вооруженные силы Азербайджана нарушили трехсторонние договоренности и вследствие их агрессии есть жертвы и пострадавшие, следует из сообщения на сайте Министерства иностранных дел Армении.

«Несмотря на предпринимаемые армянской стороной шаги по достижению стабильности и мира в регионе, Азербайджан продолжает заранее спланированную политику запугивания населения Нагорного Карабаха, его этнической чистке и ползучей оккупации Нагорного Карабаха», – говорится в заявлении.

Власти Армении обвиняют Азербайджан в том, что страна нарушает трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 г. глав Армении, России и Азербайджана о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта и что та предприняла «агрессию» в зоне действия российских миротворческих сил.

В МИДе отметили, что азербайджанская сторона пытается в одностороннем порядке изменить правовой режим в Лачинском коридоре, вопреки подписанному трехстороннему заявлению.

«Как четко определяет заявление от 9 ноября, по согласованию сторон (т.е. Российской Федерации, Республики Армения и Азербайджанской Республики) в ближайшие три года будет определён план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута», – добавили в министерстве.

Внешнеполитическое ведомство отметило, что Армения выполняет все взятые на себя обязательства, а причиной невыполнения некоторых пунктов из совместного заявления являются «произвольные толкования Азербайджана, продолжающаяся агрессивная риторика и действия».

Армения призвала «международное сообщество принять меры, направленные на пресечение агрессивного поведения и действий Азербайджана и запуск необходимых для этого международных механизмов».

Министерство обороны Азербайджана ранее сообщало, что утром 3 августа армянские вооруженные формирования обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Лачинского района, в результате чего погиб солдат-срочник. В ответ ВС Азербайджана провели операцию «Возмездие», и ими были взяты под контроль Гырхгыз, Сарыбаба и ряд других высот вдоль Карабахского хребта горной цепи Малого Кавказа.

Минобороны Нагорного Карабаха сообщило в соцсетях, что азербайджанские вооруженные силы нанесли удар по одной из воинских частей, в результате чего двое военнослужащих республики погибли, еще 14 получили ранения. В Нагорном Карабахе была объявлена частичная мобилизация.

9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика освободила ряд районов Азербайджана. За соблюдением перемирия и безопасностью так называемого Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. следят российские миротворцы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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