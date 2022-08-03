Азербайджанские военные провели операцию в Карабахе
Вооруженные силы Азербайджана заявили о проведении операции «Возмездие» в Нагорном Карабахе, сообщается на сайте минобороны республики.
По его информации, армянские военные совершили диверсию против азербайджанских частей, в результате которого погиб солдат-срочник. В результате проведенной операции Азербайджан занял несколько высот, а также уничтожил несколько позиций армянских военных.
В минобороны Азербайджана добавили, что армянские силы в регионе необходимо разоружить.
Ранее в минобороны Нагорного Карабаха обвинили Азербайджан в нанесении удара по своим позициям, в результате которого два человека погибли, еще 14 пострадали. Глава непризнанной республики подписал указ о проведении частичной мобилизации.
Накануне министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Закиром Гасановым, в ходе которых они обсудили вопросы региональной безопасности. Также вчера реализацию трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху обсудили президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика освободила ряд районов Азербайджана. За соблюдением перемирия и безопасностью так называемого Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. следят российские миротворцы.
В апреле Путин и Пашинян встретились в Ново-Огареве. По итогам встречи они выступили с совместным заявлением, где говорится о намерении стран развивать сотрудничество в политической, военной и военно-технической, торгово-экономической, научно-образовательной, культурно-гуманитарной сферах, а также в сферах юстиции, труда и социального обеспечения.
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