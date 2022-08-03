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Азербайджанские военные провели операцию в Карабахе

Ведомости

Вооруженные силы Азербайджана заявили о проведении операции «Возмездие» в Нагорном Карабахе, сообщается на сайте минобороны республики.

По его информации, армянские военные совершили диверсию против азербайджанских частей, в результате которого погиб солдат-срочник. В результате проведенной операции Азербайджан занял несколько высот, а также уничтожил несколько позиций армянских военных.

В минобороны Азербайджана добавили, что армянские силы в регионе необходимо разоружить.

Ранее в минобороны Нагорного Карабаха обвинили Азербайджан в нанесении удара по своим позициям, в результате которого два человека погибли, еще 14 пострадали. Глава непризнанной республики подписал указ о проведении частичной мобилизации.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Закиром Гасановым, в ходе которых они обсудили вопросы региональной безопасности. Также вчера реализацию трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху обсудили президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика освободила ряд районов Азербайджана. За соблюдением перемирия и безопасностью так называемого Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. следят российские миротворцы.

В апреле Путин и Пашинян встретились в Ново-Огареве. По итогам встречи они выступили с совместным заявлением, где говорится о намерении стран развивать сотрудничество в политической, военной и военно-технической, торгово-экономической, научно-образовательной, культурно-гуманитарной сферах, а также в сферах юстиции, труда и социального обеспечения.

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Ранее по теме: В Нагорном Карабахе объявили частичную мобилизацию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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