МВД России объявило в розыск новосибирского депутата Пирогову
МВД России объявило в розыск новосибирского городского депутата Хельгу Пирогову, в отношении которой возбуждено уголовное дело о распространении фейков о Вооруженных силах России. Это следует из базы розыска МВД РФ.
«Пирогова Хельга Вадимовна, 17 октября 1988 года рождения. Место рождения — город Новосибирск. Разыскивается по статье УК РФ», — говорится базе ведомства.
Ранее Пирогова прокомментировала в Twitter один из материалов СМИ. В нем рассказывалось, как родственники погибших военнослужащих благодарят власти за достойную организацию их похорон. В итоге Пирогова удалила твит, но ее сообщением заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
21 июля Пирогова была задержана. Тогда на нее составили административный протокол о дискредитации ВС России. По нему депутату грозит штраф от 200 000 до 300 000 руб.
На следующий день управление Следственного комитета по Новосибирской области возбудило уголовное дело в отношении Пироговой по статье о распространении заведомо ложных сведений о Вооруженных силах России (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ). Если суд признает вину депутата, ей грозит до 3 лет лишения свободы. Спустя несколько дней Пирогова уехала из России в Грузию.
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