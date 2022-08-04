МВД России объявило в розыск новосибирского депутата Пирогову

На следующий день управление Следственного комитета по Новосибирской области возбудило уголовное дело в отношении Пироговой по статье о распространении заведомо ложных сведений о Вооруженных силах России (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ). Если суд признает вину депутата, ей грозит до 3 лет лишения свободы. Спустя несколько дней Пирогова уехала из России в Грузию.