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МВД России объявило в розыск новосибирского депутата Пирогову

Ведомости

МВД России объявило в розыск новосибирского городского депутата Хельгу Пирогову, в отношении которой возбуждено уголовное дело о распространении фейков о Вооруженных силах России. Это следует из базы розыска МВД РФ.

«Пирогова Хельга Вадимовна, 17 октября 1988 года рождения. Место рождения — город Новосибирск. Разыскивается по статье УК РФ», — говорится базе ведомства. 

Ранее Пирогова прокомментировала в Twitter один из материалов СМИ. В нем рассказывалось, как родственники погибших военнослужащих благодарят власти за достойную организацию их похорон. В итоге Пирогова удалила твит, но ее сообщением заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

21 июля Пирогова была задержана. Тогда на нее составили административный протокол о дискредитации ВС России. По нему депутату грозит штраф от 200 000 до 300 000 руб.

На следующий день управление Следственного комитета по Новосибирской области возбудило уголовное дело в отношении Пироговой по статье о распространении заведомо ложных сведений о Вооруженных силах России (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ). Если суд признает вину депутата, ей грозит до 3 лет лишения свободы. Спустя несколько дней Пирогова уехала из России в Грузию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных