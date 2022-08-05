Песков: Россия не может помешать сносу советских памятников в Эстонии

«Реально конечно никаких возможностей воспрепятствовать этому (сносу памятников — "Ведомости") нет, но хотя у нас много разных обществ, исторических и других, может быть, по этой линии по крайней мере будут сформулированы какие-то предложения эти памятники не уничтожать, а может быть как-то вывести к нам», – рассказал он.