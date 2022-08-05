Песков: Россия не может помешать сносу советских памятников в Эстонии
У России нет реальных возможностей воспрепятствовать сносу советских памятников в Эстонии, однако, возможно, удастся спасти их по линии исторических обществ, заявил журналистам пресс-секретарь президента российского государства Дмитрий Песков.
«Реально конечно никаких возможностей воспрепятствовать этому (сносу памятников — "Ведомости") нет, но хотя у нас много разных обществ, исторических и других, может быть, по этой линии по крайней мере будут сформулированы какие-то предложения эти памятники не уничтожать, а может быть как-то вывести к нам», – рассказал он.
Песков подчеркнул, что Москва считает возмутительным уничтожение памятников тем, кто спас Европу от фашизма, и проводимую в Эстонии войну с историей. «Это не красит никакую нацию, в том числе не красит Эстонию», – добавил представитель Кремля.
Накануне премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала как можно скорее снести все памятники советским воинам. По ее оценкам, сейчас в республике порядка 200-400 красноармейских монументов. Правительство Эстонии в этом вопросе «придерживается единодушного мнения», а также хочет сделать процесс сноса с минимальной эскалацией и наиболее безболезненным способом, подчеркнула Каллас.
21 июля стало известно, что в Эстонии до конца года собираются снести все памятники советским солдатам. Если под памятником есть останки, то они будут перезахоронены. Судьбой каждого конкретного памятника будет заниматься местное самоуправление.
омимо Эстонии памятники советским солдатам решили сносить в Латвии и Литве. 26 мая сейм Латвии в первом чтении поддержал законопроект, который обязывает муниципальные власти снести до 15 ноября советские памятники. Ранее, в апреле, глава минкульта Литвы Симонас Кайрис подписал приказ, согласно которому будет разрешено сносить советские памятники, сообщал «Sputnik Литва».
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