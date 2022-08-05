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Песков: Россия не может помешать сносу советских памятников в Эстонии

Ведомости

У России нет реальных возможностей воспрепятствовать сносу советских памятников в Эстонии, однако, возможно, удастся спасти их по линии исторических обществ, заявил журналистам пресс-секретарь президента российского государства Дмитрий Песков.

«Реально конечно никаких возможностей воспрепятствовать этому (сносу памятников — "Ведомости") нет, но хотя у нас много разных обществ, исторических и других, может быть, по этой линии по крайней мере будут сформулированы какие-то предложения эти памятники не уничтожать, а может быть как-то вывести к нам», – рассказал он.

Песков подчеркнул, что Москва считает возмутительным уничтожение памятников тем, кто спас Европу от фашизма, и проводимую в Эстонии войну с историей. «Это не красит никакую нацию, в том числе не красит Эстонию», – добавил представитель Кремля.

Накануне премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала как можно скорее снести все памятники советским воинам. По ее оценкам, сейчас в республике порядка 200-400 красноармейских монументов. Правительство Эстонии в этом вопросе «придерживается единодушного мнения», а также хочет сделать процесс сноса с минимальной эскалацией и наиболее безболезненным способом, подчеркнула Каллас.

21 июля стало известно, что в Эстонии до конца года собираются снести все памятники советским солдатам. Если под памятником есть останки, то они будут перезахоронены. Судьбой каждого конкретного памятника будет заниматься местное самоуправление.

омимо Эстонии памятники советским солдатам решили сносить в Латвии и Литве. 26 мая сейм Латвии в первом чтении поддержал законопроект, который обязывает муниципальные власти снести до 15 ноября советские памятники. Ранее, в апреле, глава минкульта Литвы Симонас Кайрис подписал приказ, согласно которому будет разрешено сносить советские памятники, сообщал «Sputnik Литва».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных