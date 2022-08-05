Песков назвал Францию недружественным государством
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Франция является недружественным государством из-за введения против России санкций, а также иных антироссийских действий, сообщает ТАСС со ссылкой на слова политика.
«Франция — недружественное государство в силу тех действий, которые Франция предпринимает в отношении нашей страны», — сказал представитель Кремля.
5 марта Россия внесла 48 стран в список «недружественных», в их числе оказалась и Франция. Также в списке находятся Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, оставшиеся государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария, Япония. 22 июля список был расширен, в него внесли Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию.
Президент Франции Эммануэль Макрон с начала специальной военной операции на Украине неоднократно звонил президенту России Владимиру Путину, за что нередко подвергался критике, в том числе от премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. По его словам, переговоры двух лидеров, несмотря на их частоту, не помогли предотвратить военных действий на Украине. Макрон называл критику польского премьера «необоснованной и возмутительной».
3 июля МИД России обвинил Париж в нарушении конфиденциальности беседы Путина и Макрона. Детали телефонных переговоров глав государств, которые состоялись в феврале, до начала специальной военной операции на Украине, были показаны в документальном фильме «Президент, Европа и война».
После начала спецоперации власти США, ЕС, Великобритании и других стран начали вводить санкции в отношении России, в том числе замораживать активы российских бизнесменов и компаний. Также страны заморозили около половины международных резервов Банка России на сумму около $300 млрд.
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