Песков назвал Францию недружественным государством

Президент Франции Эммануэль Макрон с начала специальной военной операции на Украине неоднократно звонил президенту России Владимиру Путину, за что нередко подвергался критике, в том числе от премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. По его словам, переговоры двух лидеров, несмотря на их частоту, не помогли предотвратить военных действий на Украине. Макрон называл критику польского премьера «необоснованной и возмутительной».