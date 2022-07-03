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МИД заявил о нарушении Парижем конфиденциальности беседы Путина и Макрона

Ведомости

Франция нарушила конфиденциальность переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, заявила в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Детали телефонных переговоров глав государств, которые состоялись в феврале, до начала специальной военной операции на Украине, были показаны в документальном фильме «Президент, Европа и война».

«Когда осуществляются звонки на высшем уровне, <...> то это, конечно, конфиденциальная история, <...> естественно, это закрытые переговоры. <...> Оказалось, что пару месяцев назад, когда Макрон звонил президенту России, <…> весь разговор записывала журналистская камера с журналистами, которые сидели и все это снимали. <…> Это пример того, что именно так они понимают слово "дипломатия", — сказала Захарова (цитата по ТАСС).

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Представитель МИДа отметила, что вряд ли стоит ожидать сохранения конфиденциальности в отношении французской стороны после публикации кадров закрытых переговоров на французском телевидении.

Макрон во время беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцом и Путиным в конце мая призвал последнего провести прямые переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским и вывести войска РФ с территории Украины. 

В начале мая французский президент высказался по проблеме обеспечения глобальной продовольственной безопасности, его российский коллега обратил внимание на «игнорирование странами — членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков, массированных обстрелов городов и населенных пунктов Донбасса».

До этого главы государств общались по телефону 29 марта. Макрон неоднократно подвергался  критике за телефонные переговоры с Путиным, в том числе от премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. По его словам, переговоры двух лидеров, несмотря на их частоту, не помогли предотвратить военных действий на Украине. Макрон назвал критику польского премьера «необоснованной и возмутительной».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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