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Алиханов: Калининград исчерпал лимит перевозки ряда товаров через Литву

Ведомости

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что регион уже израсходовал лимиты Европейского союза на железнодорожный транзит через Литву, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на политика.

«На сегодняшний день мы уже исчерпали установленные лимиты европейцами на перевозки железнодорожным транспортом части номенклатур грузов, например, отдельные виды железа, стали, нефти и нефтепродуктов, удобрений, антифриз, лесоматериалов», — рассказал Алиханов.

По его словам, квоты, которые установила Европа, не учитывают порядка полумиллиона тонн грузов, что ввозились автотранспортом в регион до введения санкций. В результате сложилась ситуация, когда 0,5 млн т грузов Калининград не может ввозить даже через железнодорожный транспорт, в обход автотранспорта. При этом данный транзит отражен в таможенной статистике европейцев, однако они «по какой-то причине не разрешают перевезти эти товары», добавляет Алиханов.

В российском МИД при этом заявили, что наихудший сценарий развития вокруг транзита в Калининград удалось избежать, однако ситуация пока «далека от нормальной», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посла по особым поручениями МИД РФ Алексея Исакова.

По его словам, России и партнерам «удалось избежать наихудшего варианта развития ситуации» вокруг калининградского транзита, в данный момент находятся определенные дипломатические решения между Россией, Литвой и ЕС. «Однако найденные решения в отношении грузовых ж/д перевозок можно рассматривать исключительно как промежуточные, ситуация по-прежнему далека от нормальной», — добавил он.

Дипломат отметил, что считает попытки ЕС регулировать экономическое взаимодействие Калининградской области с другими российскими регионами — вмешательством во внутренние дела России.

В середине июня из-за санкций Евросоюза Литва приостанавливала транзит части грузов в Калининградскую область из остальной части России. Страна также перестала пропускать российские фуры с товарами. По данным властей Калининграда, под ограничения попало около 50% транзита. 8 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европейская комиссия и Литва обязаны решить проблему с блокадой Калининграда, иначе в отношении республики будут приняты жесткие меры. Транзит между Россией и Калининградской областью был восстановлен 22 июля, однако некоторые ограничения сохранились.

3 августа правительство Литвы заявило, что калининградский железнодорожный транзит может быть остановлен в связи с трудностями при оплате перевозок российских грузов. Это было связано с тем, что банки Литвы не могут принимать платежи из России, следовательно, предприятия не будут предоставлять услуги, если оплата за них не последует. Ответственность за решение этой проблемы правительство Литвы переложило на Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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