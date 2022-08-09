Алиханов: Калининград исчерпал лимит перевозки ряда товаров через Литву

3 августа правительство Литвы заявило, что калининградский железнодорожный транзит может быть остановлен в связи с трудностями при оплате перевозок российских грузов. Это было связано с тем, что банки Литвы не могут принимать платежи из России, следовательно, предприятия не будут предоставлять услуги, если оплата за них не последует. Ответственность за решение этой проблемы правительство Литвы переложило на Россию.