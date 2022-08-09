Правительство Польши: встречу с Джонсоном отменили по просьбе Британии
Правительство Польши опровергло сообщение Bloomberg об отказе премьер-министра Матеуша Моравецкого встречаться с бывшим премьером Великобритании Борисом Джонсоном из-за «нехватки времени». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Центра информации правительства Польши (CIR).
В кабмине Польши заявили, что встречу отменили по просьбе британской стороны. «Польско-британские консультации должны были состояться 11 июля в Варшаве. По просьбе британской стороны, после решения премьер-министра Бориса Джонсона уйти в отставку, они были тогда отменены и будут организованы после формирования нового кабинета в Великобритании», — говорится в заявлении.
Ранее Bloomberg сообщило об отмене встречи британского экс-премьера с премьер-министром Польши. По данным источников агентства, визит был запланирован на 8 августа, однако не состоялся, поскольку у Моравецкого «нет времени» на Джонсона.
7 июля Борис Джонсон покинул пост премьер-министра Великобритании и должность лидера Консервативной партии из-за скандалов и «протестных» увольнений 11 министров и нескольких десятков высокопоставленных британских чиновников. Джонсон лично подал прошение об отставке.
Имя нового премьера станет известно 5 сентября. В финал выборов прошли экс-глава минфина Риши Сунак и глава МИДа Лиз Трасс. До назначения нового главы кабмина Джонсон продолжает выполнять свои обязанности.
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