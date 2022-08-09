Правительство Польши: встречу с Джонсоном отменили по просьбе Британии

В кабмине Польши заявили, что встречу отменили по просьбе британской стороны. «Польско-британские консультации должны были состояться 11 июля в Варшаве. По просьбе британской стороны, после решения премьер-министра Бориса Джонсона уйти в отставку, они были тогда отменены и будут организованы после формирования нового кабинета в Великобритании», — говорится в заявлении.