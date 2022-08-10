В Херсонской области сообщили о новом обстреле Антоновского моста
Украинские военные вновь обстреляли Антоновский мост в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.
«[Во время последнего обстрела] прилетело в то же место, где уже была дыра, ее начали ремонтировать. Они стреляют по координатам», — заявил он. Отмечается, что новых повреждений на мосту не обнаружено.
Летом Антоновский мост не раз подвергался атакам ВСУ. В частности, в конце июля власти Херсонской области даже перекрыли по нему движение, поскольку после обстрелов украинских военных было значительно повреждено дорожное полотно.
В начале августа администрация региона отложила возобновление движения по мосту после очередной атаки с украинской стороны. «Сгорела техника строителей, которые ремонтируют мост, никаких критических повреждений нет. Но открытие моста немного откладывается», — сказал тогда Стремоусов.
Антоновский мост является единственным мостом в Херсоне через Днепр. Он соединяет город с левобережьем Днепра. Его протяженность составляет около 1,4 км, а ширина — 25 м.
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