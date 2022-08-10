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В Херсонской области сообщили о новом обстреле Антоновского моста

Ведомости

Украинские военные вновь обстреляли Антоновский мост в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.

«[Во время последнего обстрела] прилетело в то же место, где уже была дыра, ее начали ремонтировать. Они стреляют по координатам», — заявил он. Отмечается, что новых повреждений на мосту не обнаружено. 

Летом Антоновский мост не раз подвергался атакам ВСУ. В частности, в конце июля власти Херсонской области даже перекрыли по нему движение, поскольку после обстрелов украинских военных было значительно повреждено дорожное полотно. 

В начале августа администрация региона отложила возобновление движения по мосту после очередной атаки с украинской стороны. «Сгорела техника строителей, которые ремонтируют мост, никаких критических повреждений нет. Но открытие моста немного откладывается», — сказал тогда Стремоусов. 

Антоновский мост является единственным мостом в Херсоне через Днепр. Он соединяет город с левобережьем Днепра. Его протяженность составляет около 1,4 км, а ширина — 25 м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных