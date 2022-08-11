Газета
Политика

В ООН отказались комментировать решение Эстонии закрыть въезд для россиян с шенгеном

Ведомости

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отказался комментировать решение Эстонии закрыть въезд для россиян с выданным республикой шенгеном, заявив, что каждая страна имеет право проводить собственную визовую политику.

«У стран есть право проводить собственную визовую политику... Но повторю снова, что комментировать этот вопрос я не буду», – приводит его слова ТАСС.

Как отмечает агентство, на уточняющий вопрос, не видят ли в ООН в решении Эстонии признаков дискриминации, Дюжаррик ответил, что ООН выступает против дискриминации.

Накануне премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала остановить выдачу туристических виз гражданам России, пояснив, что «посещение Европы — это привилегия, а не право человека».

Сегодня же МИД Эстонии принял решение закрыть границы для россиян с шенгенскими визами, ранее выданными республикой. В ведомстве уточнили, что действие ограничений не будет распространяться на тех, кто въезжает в Эстонию по гуманитарным причинам, на близких родственников граждан республики или обладателей постоянного вида на жительство. Решение также пока не распространяется на граждан России, которые получили шенгенские визы через третьи страны, однако этот вопрос также обсудят на следующей неделе.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных