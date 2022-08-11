В ООН отказались комментировать решение Эстонии закрыть въезд для россиян с шенгеном

Сегодня же МИД Эстонии принял решение закрыть границы для россиян с шенгенскими визами, ранее выданными республикой. В ведомстве уточнили, что действие ограничений не будет распространяться на тех, кто въезжает в Эстонию по гуманитарным причинам, на близких родственников граждан республики или обладателей постоянного вида на жительство. Решение также пока не распространяется на граждан России, которые получили шенгенские визы через третьи страны, однако этот вопрос также обсудят на следующей неделе.