В ООН отказались комментировать решение Эстонии закрыть въезд для россиян с шенгеном
Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отказался комментировать решение Эстонии закрыть въезд для россиян с выданным республикой шенгеном, заявив, что каждая страна имеет право проводить собственную визовую политику.
«У стран есть право проводить собственную визовую политику... Но повторю снова, что комментировать этот вопрос я не буду», – приводит его слова ТАСС.
Как отмечает агентство, на уточняющий вопрос, не видят ли в ООН в решении Эстонии признаков дискриминации, Дюжаррик ответил, что ООН выступает против дискриминации.
Накануне премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала остановить выдачу туристических виз гражданам России, пояснив, что «посещение Европы — это привилегия, а не право человека».
Сегодня же МИД Эстонии принял решение закрыть границы для россиян с шенгенскими визами, ранее выданными республикой. В ведомстве уточнили, что действие ограничений не будет распространяться на тех, кто въезжает в Эстонию по гуманитарным причинам, на близких родственников граждан республики или обладателей постоянного вида на жительство. Решение также пока не распространяется на граждан России, которые получили шенгенские визы через третьи страны, однако этот вопрос также обсудят на следующей неделе.
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