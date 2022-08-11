Медведев встретился с Пасечником и Пушилиным в ЛНР

9 августа в пресс-службе ЛДПР рассказали, что лидер партии Леонид Слуцкий посетил СИЗО в Еленовке (ДНР). В конце июля оно было обстреляно, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS. В тюрьме содержались украинские военнопленные, в результате обстрела тогда погибли более 50 человек. В тот же день Донбасс также посетил актер Стивен Сигал.