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Медведев встретился с Пасечником и Пушилиным в ЛНР

Ведомости

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил Луганскую народную республику, где провел встречу с главами ЛНР и ДНР Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. 

Медведев отметил, что по поручению президента РФ Владимира Путина провел совещание по безопасности республик Донбасса.

«Особое внимание уделили гармонизации законодательств ЛНР и ДНР с законодательством РФ, восстановлению инфраструктуры, вопросам ремонта больниц и подготовки школ к началу учебного года, решению социальных проблем и поддержке граждан», — уточнил Медведев. 

Он также сообщил, что в совещании приняли участие руководители силовых ведомств России, в том числе генпрокурор Игорь Краснов, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СК Александр Бастрыкин и др. Последний также проинформировал Медведева о ходе расследования преступлений, совершенных украинскими националистами. 

9 августа в пресс-службе ЛДПР рассказали, что лидер партии Леонид Слуцкий посетил СИЗО в Еленовке (ДНР). В конце июля оно было обстреляно, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS. В тюрьме содержались украинские военнопленные, в результате обстрела тогда погибли более 50 человек. В тот же день Донбасс также посетил актер Стивен Сигал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных