Медведев встретился с Пасечником и Пушилиным в ЛНР
Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил Луганскую народную республику, где провел встречу с главами ЛНР и ДНР Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Медведев отметил, что по поручению президента РФ Владимира Путина провел совещание по безопасности республик Донбасса.
«Особое внимание уделили гармонизации законодательств ЛНР и ДНР с законодательством РФ, восстановлению инфраструктуры, вопросам ремонта больниц и подготовки школ к началу учебного года, решению социальных проблем и поддержке граждан», — уточнил Медведев.
Он также сообщил, что в совещании приняли участие руководители силовых ведомств России, в том числе генпрокурор Игорь Краснов, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СК Александр Бастрыкин и др. Последний также проинформировал Медведева о ходе расследования преступлений, совершенных украинскими националистами.
9 августа в пресс-службе ЛДПР рассказали, что лидер партии Леонид Слуцкий посетил СИЗО в Еленовке (ДНР). В конце июля оно было обстреляно, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS. В тюрьме содержались украинские военнопленные, в результате обстрела тогда погибли более 50 человек. В тот же день Донбасс также посетил актер Стивен Сигал.
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