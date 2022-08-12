Постпред Небензя заявил о возможной провокации Киева в случае ухода российских военных с ЗАЭС
Если российские военных уйдут с Запорожской АЭС, Украина может использовать этот объект для «чудовищных провокаций». Такое мнение высказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН.
Он отметил, что усилиями российских военных пока что удается защитить станцию и не допустить ядерной катастрофы. Их уход с ЗАЭС может обернуться провокацией со стороны Киева, добавил Небензя.
«Те, кто предлагает вывод российских войск, должны отдавать себе отчет в последствиях того, что этот объект останется без защиты и может быть использован Киевом и националистическими группировками для самых чудовищных провокаций», — сказал постпред (цитата по «РИА Новости»). Он также подчеркнул, что Россия не использует ядерные объекты в военных целях.
Небензя добавил, что Москву удивляет безответственность европейских властей, которые продолжают поддерживать Киев и тем самым ставят под удар собственных граждан. «Призываем вас, коллеги, донести до своих лидеров необходимость повлиять на киевский режим и заставить его прекратить безрассудные удары по Запорожской АЭС, которые фактически делают заложниками жителей европейских государств», — сказал Небензя.
10 августа Россия запросила проведение заседания Совета безопасности ООН в связи с атаками украинских военных на Запорожскую АЭС. Оно состоялось на следующий день.
5 августа ВГА Запорожской области сообщила об очередной атаке ВСУ на Запорожскую АЭС. В результате были повреждены две линии электропередачи и водопровод. Минобороны России назвало действия Украины «ядерным терроризмом». В ведомстве отметили, что авария на Запорожской АЭС вызовет глобальную техногенную катастрофу. Ночью 7 августа ВСУ снова нанесли удар по атомной электростанции. Также атаки продолжились 11 августа — украинские военные нанесли удары по Запорожской АЭС с применением РСЗО и тяжелой артиллерии.
Ранее посольство России в США призвало ООН и МАГАТЭ обратить внимание на действия Киева и осудить их. Дипломаты подчеркнули, что обстрелы украинских военных угрожают ядерной безопасности всей Европы.
Также генсек ООН Антониу Гутерриш назвал атаки на ЗАЭС «самоубийственным актом» и призывал прекратить их. Он также выразил надежду, что МАГАТЭ получит доступ к станции.
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