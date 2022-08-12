Постпред Небензя заявил о возможной провокации Киева в случае ухода российских военных с ЗАЭС

«Те, кто предлагает вывод российских войск, должны отдавать себе отчет в последствиях того, что этот объект останется без защиты и может быть использован Киевом и националистическими группировками для самых чудовищных провокаций», — сказал постпред (цитата по «РИА Новости»). Он также подчеркнул, что Россия не использует ядерные объекты в военных целях.