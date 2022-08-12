Португалия и Испания помогут остальным странам ЕС создать газотранспортные связки
Португалия окажет содействие странам другой части Европейского союза, которые испытывают нехватку энергоресурсов, в строительстве сети трубопроводов, написал в своем Twitter глава португальского правительства Антониу Кошта.
«Германия может на 100% рассчитывать на обязательство Португалии построить трубопровод», — заявил Кошта.
Пока строительство нового газопровода не завершено, Кошта сказал, что порт в городе Синеш на юго-западном побережье Португалии можно использовать в качестве логистического центра для доставки сжиженного природного газа в Европу. «Сегодня — природный газ, завтра — экологически чистый водород», — добавил он.
Испанский министр энергетики и окружающей среды Тереза Рибера также сегодня заявила, что новый газопровод, соединяющий Испанию и Францию, может быть готов в течение девяти месяцев, передает газета Financial Times.
22 июля канцлер Германии Олаф Шольц заявил в ходе пресс-конференции, что считает Россию ненадежным поставщиком газа. По его словам, не следует полагаться на поставки топлива из России. 11 августа он поддержал возрождение проекта о строительстве газопровода MidCat, который соединял бы Испанию и Францию, а также помог бы Германии снизить зависимость от российского газа, писало издание Bild.
В июле президент России Владимир Путин говорил, что «Газпром» выполнял, выполняет и будет выполнять свои обязательства по поставке газа в Европу в полном объеме, «если, конечно, это кому-то нужно». Также президент предложил подключить закрытый после начала спецоперации на Украине «Северный поток - 2», чтобы увеличить поставки российского газа в Европу.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.