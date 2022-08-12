Португалия и Испания помогут остальным странам ЕС создать газотранспортные связки

В июле президент России Владимир Путин говорил, что «Газпром» выполнял, выполняет и будет выполнять свои обязательства по поставке газа в Европу в полном объеме, «если, конечно, это кому-то нужно». Также президент предложил подключить закрытый после начала спецоперации на Украине «Северный поток - 2», чтобы увеличить поставки российского газа в Европу.