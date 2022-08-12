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Португалия и Испания помогут остальным странам ЕС создать газотранспортные связки

Ведомости

Португалия окажет содействие странам другой части Европейского союза, которые испытывают нехватку энергоресурсов, в строительстве сети трубопроводов, написал в своем Twitter глава португальского правительства Антониу Кошта.

«Германия может на 100% рассчитывать на обязательство Португалии построить трубопровод», — заявил Кошта.

Пока строительство нового газопровода не завершено, Кошта сказал, что порт в городе Синеш на юго-западном побережье Португалии можно использовать в качестве логистического центра для доставки сжиженного природного газа в Европу. «Сегодня — природный газ, завтра — экологически чистый водород», — добавил он.

Испанский министр энергетики и окружающей среды Тереза Рибера также сегодня заявила, что новый газопровод, соединяющий Испанию и Францию, может быть готов в течение девяти месяцев, передает газета Financial Times.

22 июля канцлер Германии Олаф Шольц заявил в ходе пресс-конференции, что считает Россию ненадежным поставщиком газа. По его словам, не следует полагаться на поставки топлива из России. 11 августа он поддержал возрождение проекта о строительстве газопровода MidCat, который соединял бы Испанию и Францию, а также помог бы Германии снизить зависимость от российского газа, писало издание Bild.

В июле президент России Владимир Путин говорил, что «Газпром» выполнял, выполняет и будет выполнять свои обязательства по поставке газа в Европу в полном объеме, «если, конечно, это кому-то нужно». Также президент предложил подключить закрытый после начала спецоперации на Украине «Северный поток - 2», чтобы увеличить поставки российского газа в Европу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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