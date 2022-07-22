Шольц назвал Россию ненадежным поставщиком газа

Он напомнил, что Евросоюз и G7 не вводили эмбарго на российский газ по весомым причинам. Заявления о поставках газа согласно контрактам независимо от того, плохие времена или хорошие, сейчас не соответствуют действительности, добавил Шольц. «Надежнее, чем сегодня, не будет. Нельзя на что-то полагаться, если контракт не выполняется, хотя его уже пять раз подписывали», — подчеркнул Шольц (цитата по ТАСС).