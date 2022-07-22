Шольц назвал Россию ненадежным поставщиком газа
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в ходе пресс-конференции, что считает Россию ненадежным поставщиком газа. По его словам, не следует полагаться на поставки топлива из России.
Он напомнил, что Евросоюз и G7 не вводили эмбарго на российский газ по весомым причинам. Заявления о поставках газа согласно контрактам независимо от того, плохие времена или хорошие, сейчас не соответствуют действительности, добавил Шольц. «Надежнее, чем сегодня, не будет. Нельзя на что-то полагаться, если контракт не выполняется, хотя его уже пять раз подписывали», — подчеркнул Шольц (цитата по ТАСС).
Канцлер отметил, что из России в Германию проложены несколько трубопроводов – газопровод через Украину, «Ямал» и «Северный поток», мощностей которых достаточно для выполнения обязательств России по поставкам. По его словам, технически у России никогда не было проблем с выполнением своих обязательств. Также Шольц заявил, что заявления Москвы о сокращении поставок газа по «Северному потоку» по техническим причинам «неубедительны».
В середине июня «Газпром» сообщил, что поставки по «Северному потоку» сократились на 40% из-за проблем с оборудованием: немецкая компания Siemens вовремя не вернула турбину после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций страны. В результате переговоров с Берлином Оттава решила вернуть оборудование: по данным «Коммерсанта», 17 июля турбину отправили самолетом в Германию.
Накануне Reuters сообщил со ссылкой на источники, что турбина «застряла» в Германии, потому что российская сторона не предоставила документы для ее поставки в страну, а также не предоставила информацию, куда именно ее доставить. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие обвинения глупостью и отметил, что Siemens известно, где турбина ранее была установлена.
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