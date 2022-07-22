Газета
Экономика

Шольц назвал Россию ненадежным поставщиком газа

Ведомости

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в ходе пресс-конференции, что считает Россию ненадежным поставщиком газа. По его словам, не следует полагаться на поставки топлива из России.

Он напомнил, что Евросоюз и G7 не вводили эмбарго на российский газ по весомым причинам. Заявления о поставках газа согласно контрактам независимо от того, плохие времена или хорошие, сейчас не соответствуют действительности, добавил Шольц. «Надежнее, чем сегодня, не будет. Нельзя на что-то полагаться, если контракт не выполняется, хотя его уже пять раз подписывали», — подчеркнул Шольц (цитата по ТАСС).

Канцлер отметил, что из России в Германию проложены несколько трубопроводов – газопровод через Украину, «Ямал» и «Северный поток», мощностей которых достаточно для выполнения обязательств России по поставкам. По его словам, технически у России никогда не было проблем с выполнением своих обязательств. Также Шольц заявил, что заявления Москвы о сокращении поставок газа по «Северному потоку» по техническим причинам «неубедительны».

В середине июня «Газпром» сообщил, что поставки по «Северному потоку» сократились на 40% из-за проблем с оборудованием: немецкая компания Siemens вовремя не вернула турбину после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций страны. В результате переговоров с Берлином Оттава решила вернуть оборудование: по данным «Коммерсанта», 17 июля турбину отправили самолетом в Германию.

Накануне Reuters сообщил со ссылкой на источники, что турбина «застряла» в Германии, потому что российская сторона не предоставила документы для ее поставки в страну, а также не предоставила информацию, куда именно ее доставить. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие обвинения глупостью и отметил, что Siemens известно, где турбина ранее была установлена.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных