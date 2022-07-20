Путин предложил запустить «Северный поток — 2» для увеличения поставок газа в Европу

«У нас существует еще один готовый маршрут — это "Северный поток — 2". Его можно запустить <…>», — заявил Путин (цитата по ТАСС). По его словам, с этим маршрутом «есть проблемы». «Месяца полтора — два назад мы в разговоре с канцлером [ФРГ Олафом Шольцем] эту тему обсуждали, я поднял этот вопрос, сказал, что "Газпром" зарезервировал мощности, создал эти мощности, и ему нужно с этим что-то делать, они не могут бесконечно висеть в воздухе», — рассказал президент. На это Шольц ответил, что есть «вопросы поважнее» и сейчас «не к месту» этим заниматься, добавил Путин.