Путин предложил запустить «Северный поток — 2» для увеличения поставок газа в Европу
Запуск газопровода «Северный поток — 2» — один из способов увеличить поставки российского газа в Европу, однако половина его мощности уже зарезервирована на внутреннее потребление, заявил президент России Владимир Путин.
«У нас существует еще один готовый маршрут — это "Северный поток — 2". Его можно запустить <…>», — заявил Путин (цитата по ТАСС). По его словам, с этим маршрутом «есть проблемы». «Месяца полтора — два назад мы в разговоре с канцлером [ФРГ Олафом Шольцем] эту тему обсуждали, я поднял этот вопрос, сказал, что "Газпром" зарезервировал мощности, создал эти мощности, и ему нужно с этим что-то делать, они не могут бесконечно висеть в воздухе», — рассказал президент. На это Шольц ответил, что есть «вопросы поважнее» и сейчас «не к месту» этим заниматься, добавил Путин.
Президент уточнил, что предупредил Шольца, что в таком случае Россия задействует половину мощности трубопровода для внутреннего потребления и переработки, что «Газпром» уже сделал. «Поэтому если мы даже завтра запустим "Северный поток — 2", это будет не 55 млрд кубометров в год, а ровно половина. А если иметь в виду, что от этого года осталось только второе полугодие, то, значит, одна четверть [от потенциального годового объема]», — подчеркнул Путин.
Сказав о трудностях из-за решений европейских стран по газу, Путин отметил, что «Газпром» выполнял, выполняет и будет выполнять свои обязательства в полном объеме, «если, конечно, это кому-то нужно».
Строительство «Северного потока — 2» завершилось в сентябре прошлого года, после чего началась процедура сертификации его оператора — Nord Stream 2 AG, швейцарской «дочки» «Газпрома». Власти ФРГ остановили процесс сертификации газопровода, а США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список.
5 мая «Газпром» сообщил, что решил использовать участок «Северного потока — 2» для развития газоснабжения северо-западных регионов России. В компании отметили, что если власти Германии решат ввести морской участок газопровода в эксплуатацию, в работу можно будет включить только одну нитку с загрузкой в 100%. Ввести в эксплуатацию вторую нитку газопровода можно будет не раньше 2028 г.
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