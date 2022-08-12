Китай ввел санкции против замминистра транспорта и коммуникаций Литвы

После визита на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси Китай объявил, что введет против нее, а также ее родственников санкции. Действия Пелоси были охарактеризованы МИД КНР как вмешательство во внутреннюю политику Китая. Китай также заявил о временной приостановке работы или упразднении восьми механизмов сотрудничества с США, в числе которых переговоры по изменению климата, диалог с США на уровне региональных военных командований, сотрудничество в области судопроизводства и юстиции и др.