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Политика

Китай ввел санкции против замминистра транспорта и коммуникаций Литвы

Ведомости

Министерство иностранных дел КНР объявило о введении санкций в отношении заместителя министра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчюкявичюте из-за ее визита на Тайвань, сообщает пресс-служба ведомства.

Китай обвинил Вайчюкявичюте в попирании принципа «одного Китая», вмешательстве во внутренние дела КНР, а также подрыве суверенитета и целостности Китая, отмечается в сообщении ведомства. В ответ на визит правительство КНР вводит санкции против Вайчюкявичюте, приостанавливает любую форму связи с литовским министерством транспорта и коммуникаций, а также приостанавливает с Литвой сотрудничество в области международных автомобильных перевозок.

В Китае считают Тайвань своей провинцией, поэтому правительство КНР выступает против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

После визита на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси Китай объявил, что введет против нее, а также ее родственников санкции. Действия Пелоси были охарактеризованы МИД КНР как вмешательство во внутреннюю политику Китая. Китай также заявил о временной приостановке работы или упразднении восьми механизмов сотрудничества с США, в числе которых переговоры по изменению климата, диалог с США на уровне региональных военных командований, сотрудничество в области судопроизводства и юстиции и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных