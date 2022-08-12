Китай ввел санкции против замминистра транспорта и коммуникаций Литвы
Министерство иностранных дел КНР объявило о введении санкций в отношении заместителя министра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчюкявичюте из-за ее визита на Тайвань, сообщает пресс-служба ведомства.
Китай обвинил Вайчюкявичюте в попирании принципа «одного Китая», вмешательстве во внутренние дела КНР, а также подрыве суверенитета и целостности Китая, отмечается в сообщении ведомства. В ответ на визит правительство КНР вводит санкции против Вайчюкявичюте, приостанавливает любую форму связи с литовским министерством транспорта и коммуникаций, а также приостанавливает с Литвой сотрудничество в области международных автомобильных перевозок.
В Китае считают Тайвань своей провинцией, поэтому правительство КНР выступает против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
После визита на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси Китай объявил, что введет против нее, а также ее родственников санкции. Действия Пелоси были охарактеризованы МИД КНР как вмешательство во внутреннюю политику Китая. Китай также заявил о временной приостановке работы или упразднении восьми механизмов сотрудничества с США, в числе которых переговоры по изменению климата, диалог с США на уровне региональных военных командований, сотрудничество в области судопроизводства и юстиции и др.
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