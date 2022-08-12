Лидеры Китая и США могут провести встречу на саммите G20 или АТЭС в ноябре
Лидер Китая Си Цзиньпин планирует провести личную встречу с президентом США Джо Байденом, сообщила газета The Wall Street Journal.
По данным издания, китайские официальные лица готовят его визит в Юго-Восточную Азию и встречу с Байденом в ноябре. Это будет первая встреча лидеров двух стран с момента инаугурации президента Соединенных Штатов.
Источники газеты, близкие к подготовке визита, рассказали, что Си Цзиньпин подведет итоги партийного съезда, а затем может принять участие в саммите G20 на индонезийском острове Бали, который пройдет 15-16 ноября, после чего он может направиться в Бангкок на саммит АТЭС. Встреча с Байденом может пройти в рамках одного из этих саммитов.
4 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию South China Morning Post, что хочет лично обсудить с лидером Китая Си Цзиньпином конфликт на Украине. По его словам, с начала спецоперации Украина не раз официально просила о переговорах с Китаем, однако встречи глав государств так и не случилось.
После начала спецоперации в Китае воздержались от осуждения действий России и отметили, что важную роль в разжигании конфликта сыграл Запад. Китай также не стал присоединяться к санкциям против России и критиковал западные страны за введение ограничительных мер.
Между Китаем и США ранее возникли разногласия из-за визита спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси на Тайвань, который КНР считает своей провинцией. По ее словам, она прилетела на остров, чтобы засвидетельствовать поддержку США демократии на Тайване. В МИД Китая выразили решительный протест по поводу этого визита, а официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в своем аккаунте в Twitter написала, что Китай не может позволить США считать себя «мировым полицейским».