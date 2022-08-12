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Лидеры Китая и США могут провести встречу на саммите G20 или АТЭС в ноябре

Ведомости

Лидер Китая Си Цзиньпин планирует провести личную встречу с президентом США Джо Байденом, сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным издания, китайские официальные лица готовят его визит в Юго-Восточную Азию и встречу с Байденом в ноябре. Это будет первая встреча лидеров двух стран с момента инаугурации президента Соединенных Штатов.

Источники газеты, близкие к подготовке визита, рассказали, что Си Цзиньпин подведет итоги партийного съезда, а затем может принять участие в саммите G20 на индонезийском острове Бали, который пройдет 15-16 ноября, после чего он может направиться в Бангкок на саммит АТЭС. Встреча с Байденом может пройти в рамках одного из этих саммитов.

4 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию South China Morning Post, что хочет лично обсудить с лидером Китая Си Цзиньпином конфликт на Украине. По его словам, с начала спецоперации Украина не раз официально просила о переговорах с Китаем, однако встречи глав государств так и не случилось.

После начала спецоперации в Китае воздержались от осуждения действий России и отметили, что важную роль в разжигании конфликта сыграл Запад. Китай также не стал присоединяться к санкциям против России и критиковал западные страны за введение ограничительных мер.

Между Китаем и США ранее возникли разногласия из-за визита спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси на Тайвань, который КНР считает своей провинцией. По ее словам, она прилетела на остров, чтобы засвидетельствовать поддержку США демократии на Тайване. В МИД Китая выразили решительный протест по поводу этого визита, а официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в своем аккаунте в Twitter написала, что Китай не может позволить США считать себя «мировым полицейским».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных