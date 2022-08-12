Лидеры Китая и США могут провести встречу на саммите G20 или АТЭС в ноябре

Между Китаем и США ранее возникли разногласия из-за визита спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси на Тайвань, который КНР считает своей провинцией. По ее словам, она прилетела на остров, чтобы засвидетельствовать поддержку США демократии на Тайване. В МИД Китая выразили решительный протест по поводу этого визита, а официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в своем аккаунте в Twitter написала, что Китай не может позволить США считать себя «мировым полицейским».