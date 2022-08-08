МИД Китая сравнил политику США с гибелью Джорджа Флойда

Таким образом в МИДе отреагировали на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. По ее словам, она прилетела на остров, чтобы засвидетельствовать поддержку США демократии на Тайване. В Белом доме заявили, что поездка Пелоси не противоречит политике «одного Китая», которой в том числе придерживаются и США.