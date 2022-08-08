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Политика

МИД Китая сравнил политику США с гибелью Джорджа Флойда

Ведомости

Китай не может позволить США считать себя «мировым полицейским» и относиться к другим странам, как к Джорджу Флойду, написала в своем аккаунте в Twitter официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Мы не можем позволить США считать себя "мировым полицейским" и относиться к другим странам, как к Джорджу Флойду, которого они могут запугивать и душить по своему желанию», — написала дипломат. 

Таким образом в МИДе отреагировали на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. По ее словам, она прилетела на остров, чтобы засвидетельствовать поддержку США демократии на Тайване. В Белом доме заявили, что поездка Пелоси не противоречит политике «одного Китая», которой в том числе придерживаются и США.

46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб после того, как полицейский задержал его удушающим приемом. После его смерти в США начались акции протеста против расизма и полицейской жестокости. Первые акции протеста прошли в Миннеаполисе, где жил Флойд, позднее они начались в Нью-Йорке, Вашингтоне, Филадельфии, Индианаполисе и других крупных городах страны.

В апреле 2021 г. коллегия присяжных признала бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве Флойда. В июне того же года он был приговорён к 22,5 годам лишения свободы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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