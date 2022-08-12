США не признают референдумы о присоединении регионов Донбасса к России

В июне власти Запорожья заявили о планах войти в состав России до конца года. «Принято консолидированное решение начать подготовку к проведению референдума в Запорожской области по вхождению в состав России. Референдум пройдет в текущем году», — отмечал член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов. Глава Запорожской области Евгений Балицкий 8 августа подписал распоряжение о проведении референдума.