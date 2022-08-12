США не признают референдумы о присоединении регионов Донбасса к России
Соединенные Штаты не признают результаты планируемых в Донбассе референдумов о присоединении к России, также после них последуют новые антироссийские санкции, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя правительства США.
Он подчеркнул, что Штаты «не позволят пройти бесспорно» возможным референдумам и ответят на них «быстро и жестко», поскольку присоединение частей Украины к России якобы противоречит уставу ООН.
«Наша разведка видит подтверждение тому, что Россия планирует референдум о присоединении в Херсоне, Запорожье и так называемых Донецкой и Луганской народных республиках», – заявил чиновник.
По словам представителя правительства, заявления о том, что жители Донбасса хотят присоединиться к России, якобы не соответствуют действительности.
В июне власти Запорожья заявили о планах войти в состав России до конца года. «Принято консолидированное решение начать подготовку к проведению референдума в Запорожской области по вхождению в состав России. Референдум пройдет в текущем году», — отмечал член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов. Глава Запорожской области Евгений Балицкий 8 августа подписал распоряжение о проведении референдума.
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин 11 августа рассказал, что дата референдума о вхождении республики в состав России будет объявлена после полного освобождения территории региона.