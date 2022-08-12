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США не признают референдумы о присоединении регионов Донбасса к России

Ведомости

Соединенные Штаты не признают результаты планируемых в Донбассе референдумов о присоединении к России, также после них последуют новые антироссийские санкции, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя правительства США.

Он подчеркнул, что Штаты «не позволят пройти бесспорно» возможным референдумам и ответят на них «быстро и жестко», поскольку присоединение частей Украины к России якобы противоречит уставу ООН.

«Наша разведка видит подтверждение тому, что Россия планирует референдум о присоединении в Херсоне, Запорожье и так называемых Донецкой и Луганской народных республиках», – заявил чиновник.

По словам представителя правительства, заявления о том, что жители Донбасса хотят присоединиться к России, якобы не соответствуют действительности.

В июне власти Запорожья заявили о планах войти в состав России до конца года. «Принято консолидированное решение начать подготовку к проведению референдума в Запорожской области по вхождению в состав России. Референдум пройдет в текущем году», — отмечал член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов. Глава Запорожской области Евгений Балицкий 8 августа подписал распоряжение о проведении референдума.

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин 11 августа рассказал, что дата референдума о вхождении республики в состав России будет объявлена после полного освобождения территории региона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных