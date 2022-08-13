Минобороны России заявило о взятии под контроль поселка Пески в ДНР
Союзные силы в результате наступления полностью освободили населенный пункт Пески в ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески Донецкой народной республики», – заявил Конашенков.
2 августа министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ходе освобождения территории Донецкой народной республики (ДНР) российские военные заняли еще шесть населенных пунктов. «После взятия под контроль территории ЛНР планово освобождается ДНР. За последнее время освобождены населенные пункты Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское. Под наш контроль перешла крупнейшая в Европе Углегорская теплоэлектростанция с проектной мощностью 3 600 МВт», – отметил министр.
По его словам, за прошедший месяц российские военные сбили 34 украинских самолета, перехватили 39 ракет комплекса «Точка-У», а также 226 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства.
В июле штаб территориальной обороны республики сообщил, что союзные силы ДНР, ЛНР и подразделений российских войск освободили 254 населенных пункта в ДНР. В штабе также уточнили, что наступление идет по нескольким направлениям.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целями которой стали денацификация и демилитаризация Украины и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Шойгу отмечал, что был установлен полный контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.