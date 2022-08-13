Минобороны РФ сообщило о нежелании военнопленных возвращаться на Украину
Минобороны России заявило, что пленные украинские военнослужащие из подразделений морской пехоты, национальной гвардии, десантно-штурмовых и сухопутных войск приняли решение остаться на подконтрольной Российской Федерации территории «из-за нежелания воевать и страха вновь оказаться на передовой». Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Украинские военные добровольно сложили оружие и сдались, утверждает Минобороны. «Военнопленные отказались от обмена и не желают возвращаться на Украину, чтобы не стать «пушечным мясом» и погибнуть», — сообщили в министерстве.
В ведомстве не уточнили число сдавшихся.
3 августа замминистра обороны РФ Александр Фомин сообщил, что Москва и Киев совершили уже 27 операций по обмену военнопленными и телами погибших военнослужащих. По его словам, оборонное ведомство сформировало постоянно действующую медицинскую комиссию для освидетельствования больных и раненых военнопленных.
В конце июля уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что семь женщин из составов экипажей удерживаемых на Украине российских гражданских судов вернулись в страну. По ее словам, трое из остающихся в украинском Измаиле россиян тяжело заболели. Омбудсмен обратилась к украинской стороне с запросом о предоставлении им возможности вернуться домой.
После начала спецоперации стороны несколько раз сообщали об обмене пленными, а также освобождении удерживаемых на Украине дальнобойщиков и моряков. 20 мая министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли и сдались в плен 2439 украинских военных. В Киеве заявили, что ведут работу по их возвращению на подконтрольные Украине территории. Но глава Донецкой республики Денис Пушилин отмечал, что сейчас в ДНР ведется работа над созданием трибунала. В МИДе допустили обмен пленными с Украиной только после суда.