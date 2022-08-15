Хинштейн: генерал-лейтенант Ершов назначен заместителем директора Росгвардии
Генерал-лейтенант Владислав Ершов назначен заместителем директора Росгвардии, сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по информполитике, бывший советник руководителя ведомства Александр Хинштейн.
«Указом президента генерал-лейтенант Владислав Ершов назначен заместителем директора Росгвардии», — говорится в сообщении Хинштейна. На сайте Кремля указ пока не опубликован.
Хинштейн отмечает, что Ершов до своего назначения возглавлял управление подразделений полиции специального назначения. Ранее он служил в СОБРе «Рысь», где прошел путь «от рядового сотрудника до командира отряда», указывает депутат.
Ершов участвовал в двух чеченский кампаниях, а также различных спецоперациях, в числе которых Буденновск, Первомайское, «Норд-Ост», уточняет Хинштейн. Также новый замдиректора Росгвардии является кавалером 10 государственных наград, добавил депутат.
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