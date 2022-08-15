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Хинштейн: генерал-лейтенант Ершов назначен заместителем директора Росгвардии

Ведомости

Генерал-лейтенант Владислав Ершов назначен заместителем директора Росгвардии, сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по информполитике, бывший советник руководителя ведомства Александр Хинштейн.

«Указом президента генерал-лейтенант Владислав Ершов назначен заместителем директора Росгвардии», — говорится в сообщении Хинштейна. На сайте Кремля указ пока не опубликован.

Хинштейн отмечает, что Ершов до своего назначения возглавлял управление подразделений полиции специального назначения. Ранее он служил в СОБРе «Рысь», где прошел путь «от рядового сотрудника до командира отряда», указывает депутат.

Ершов участвовал в двух чеченский кампаниях, а также различных спецоперациях, в числе которых Буденновск, Первомайское, «Норд-Ост», уточняет Хинштейн. Также новый замдиректора Росгвардии является кавалером 10 государственных наград, добавил депутат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных