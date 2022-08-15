Путин дал оценку работе российских военных в ходе СВО
Российские солдаты и бойцы Донбасса с честью выполняют свой долг в рамках специальной военной операции (СВО), заявил президент России Владимир Путин в рамках открытого форума «Армия-2022» в парке «Патриот», передает ТАСС.
«Сегодня в ходе специальной военной операции наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, сражаются за Россию, за мирную жизнь в Донецкой и Луганской народных республиках. Четко выполняют все поставленные задачи, шаг за шагом освобождают землю Донбасса», — заявил он.
Ранее президент России также заявил о необходимости жестко реагировать на попытки фальсификации истории, а также пресекать любые проявления неонацизма, русофобии и расизма.
Ранее сегодня стало известно, что город Северск в ДНР заблокирован с трех сторон российскими войсками и подразделениями ДНР и ЛНР. Город находится в 30 км западнее Лисичанска, полный контроль над которым российские войска установили в начале июля.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целями которой стали денацификация, демилитаризация и освобождение территорий ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что союзным войскам удалось освободить 266 населенных пунктов в ДНР или примерно половину всей территории республики.
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