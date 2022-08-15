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Путин дал оценку работе российских военных в ходе СВО

Ведомости

Российские солдаты и бойцы Донбасса с честью выполняют свой долг в рамках специальной военной операции (СВО), заявил президент России Владимир Путин в рамках открытого форума «Армия-2022» в парке «Патриот», передает ТАСС.

«Сегодня в ходе специальной военной операции наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, сражаются за Россию, за мирную жизнь в Донецкой и Луганской народных республиках. Четко выполняют все поставленные задачи, шаг за шагом освобождают землю Донбасса», — заявил он.

Ранее президент России также заявил о необходимости жестко реагировать на попытки фальсификации истории, а также пресекать любые проявления неонацизма, русофобии и расизма.

Ранее сегодня стало известно, что город Северск в ДНР заблокирован с трех сторон российскими войсками и подразделениями ДНР и ЛНР. Город находится в 30 км западнее Лисичанска, полный контроль над которым российские войска установили в начале июля.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целями которой стали денацификация, демилитаризация и освобождение территорий ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что союзным войскам удалось освободить 266 населенных пунктов в ДНР или примерно половину всей территории республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных