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Макрон и Зеленский обсудят ситуацию на Запорожской АЭС

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня обсудит по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщил журналист французского телеканала BFMTV Леопольд Одебер в своем Twitter со ссылкой на Елисейский дворец.

«Эммануэль Макрон созвонится с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы "в частности, обсудить ситуацию вокруг Запорожской АЭС"», – написал он.

В последний раз президенты Франции и Украины разговаривали по телефону 1 августа. Стороны тогда обсудили поставки вооружений и финансовую поддержку Киева.

11 августа российский МИД предупредил, что обстрелы ЗАЭС со стороны украинских военных могут привести к катастрофе, по масштабам превосходящей взрыв на станции в Чернобыле, и она может затронуть не только Россию и Украину, но и европейские страны.

В тот же день по запросу России прошло заседание Совбеза ООН, на котором обсуждалась тема обстрелов ЗАЭС. По словам зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, на встрече никто не поддержал украинскую версию происходящего вокруг станции.

Несмотря на это, власти 42 стран заявили, что Россия обязана вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины, чтобы Киев исправно исполнял свои обязательства по ядерной и радиационной безопасности, говорилось в заявлении.

15 августа ВГА Запорожской области Владимир Рогов предложил ввести «режим тишины» вокруг Запорожской АЭС, а также ввести «жесточайшие санкции» в случае его нарушения.

ЗАЭС находится на левом берегу Днепра вблизи города Энергодар. Спустя четыре дня после начала специальной военной операции на Украине российские войска взяли под контроль станцию. В результате Энергодар и Запорожская АЭС неоднократно подвергались обстрелам украинских военных. За последние дни город и станция подвергались обстрелам ежедневно с 11 по 15 августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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