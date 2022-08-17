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МИД Финляндии: выданные россиянам шенгенские визы не будут аннулированы

Ведомости

Финляндия не планирует аннулировать выданные ранее гражданам России шенгенские визы. Такое заявление сделал глава МИД Финляндии Пекка Хаависто на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу в Хельсинки.

«В следующем месяце мы сократим выдачу туристическим виз до 10% для граждан России. Теперь россиянам станет гораздо сложнее получить финскую визу. Мы не трогаем старые визы, они остаются действительными», — заявил Хаависто. 

При этом Финляндия не станет ограничивать выдачу учебных и рабочих виз, также принимать заявления продолжат от лиц, путешествующих по семейным обстоятельствам.

Глава финского МИДа отметил, что ограничение на выдачу виз россиянам введено с целью усилить давление. Он ожидает, что другие страны Евросоюза примут подобные меры.

Накануне Хаависто сообщил, что Финляндия уменьшит количество выдаваемых туристических виз гражданам России в 5-10 раз по сравнению с нынешним уровнем. Позже правительство страны утвердило предложение МИДа. Теперь число принимаемых заявлений на визы в России сократится до 500 в день. Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что с начала сентября будет открыто в среднем 100 заявок в день для обращающихся за визой в туристических целях, что составляет 10% от текущего числа.

В начале августа в ЕС было внесено предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам в рамках нового пакета санкций, который должен быть согласован к концу августа. Против этого шага выступает Германия. Канцлер страны Олаф Шольц считает его неприемлемым. По его словам, ответственность за ситуацию на Украине должно нести российское руководство, а не простые граждане. 

Между тем Латвия, Литва и Чехия уже приостановили выдачу виз россиянам. Эстония также решила закрыть границы для граждан России с визами, которые были выданы республикой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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