МИД Финляндии: выданные россиянам шенгенские визы не будут аннулированы

Накануне Хаависто сообщил, что Финляндия уменьшит количество выдаваемых туристических виз гражданам России в 5-10 раз по сравнению с нынешним уровнем. Позже правительство страны утвердило предложение МИДа. Теперь число принимаемых заявлений на визы в России сократится до 500 в день. Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что с начала сентября будет открыто в среднем 100 заявок в день для обращающихся за визой в туристических целях, что составляет 10% от текущего числа.