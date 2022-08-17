МИД Финляндии: выданные россиянам шенгенские визы не будут аннулированы
Финляндия не планирует аннулировать выданные ранее гражданам России шенгенские визы. Такое заявление сделал глава МИД Финляндии Пекка Хаависто на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу в Хельсинки.
«В следующем месяце мы сократим выдачу туристическим виз до 10% для граждан России. Теперь россиянам станет гораздо сложнее получить финскую визу. Мы не трогаем старые визы, они остаются действительными», — заявил Хаависто.
При этом Финляндия не станет ограничивать выдачу учебных и рабочих виз, также принимать заявления продолжат от лиц, путешествующих по семейным обстоятельствам.
Глава финского МИДа отметил, что ограничение на выдачу виз россиянам введено с целью усилить давление. Он ожидает, что другие страны Евросоюза примут подобные меры.
Накануне Хаависто сообщил, что Финляндия уменьшит количество выдаваемых туристических виз гражданам России в 5-10 раз по сравнению с нынешним уровнем. Позже правительство страны утвердило предложение МИДа. Теперь число принимаемых заявлений на визы в России сократится до 500 в день. Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что с начала сентября будет открыто в среднем 100 заявок в день для обращающихся за визой в туристических целях, что составляет 10% от текущего числа.
В начале августа в ЕС было внесено предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам в рамках нового пакета санкций, который должен быть согласован к концу августа. Против этого шага выступает Германия. Канцлер страны Олаф Шольц считает его неприемлемым. По его словам, ответственность за ситуацию на Украине должно нести российское руководство, а не простые граждане.
Между тем Латвия, Литва и Чехия уже приостановили выдачу виз россиянам. Эстония также решила закрыть границы для граждан России с визами, которые были выданы республикой.
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