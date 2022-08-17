Великобритания объяснила нарушение границы России самолетом-разведчиком

На следующий день российское военное ведомство сообщило, что Великобритания подала заявку на полет самолета-разведчика RC-135 с заходом в границы России. В Минобороны назвали такой шаг «сознательной провокацией» и отметили, что все возможные последствия этих действий будут лежать исключительно на Соединенном Королевстве.