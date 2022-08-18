МИД: Москва ответит на инициативу стран ЕС ограничить выдачу виз россиянам

Тем не менее уже в начале августа в ЕС было внесено предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам в рамках нового пакета санкций, который должен быть согласован к концу августа. Однако против этого шага выступает Германия. Канцлер страны Олаф Шольц считает его неприемлемым. По его словам, ответственность за ситуацию на Украине должно нести российское руководство, а не простые граждане.