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МИД: Москва ответит на инициативу стран ЕС ограничить выдачу виз россиянам

Ведомости

Москва не оставит без реакции инициативу стран ЕС ограничить выдачу шенгенских виз гражданам России. Об ответных мерах скоро будет объявлено. Такое заявление сделал на брифинге заместитель директора департамента и печати МИД РФ Иван Нечаев.

Нечаев не исключил, что «дискриминационное решение» об ограничении выдачи шенгенских виз россиянам может быть принято на уровне ЕС. «Эти шаги не останутся без должной реакции российской стороны. О них вы скоро узнаете», — подчеркнул представитель МИДа (цитата по «РИА Новости»).

Отдельно Нечаев прокомментировал решение Финляндии уменьшить количество выдаваемых виз россиянам. По его словам, такая мера «всецело укладывается в русло очередной русофобской кампании» в ряде стран ЕС. 

Ранее сегодня представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер заявила, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят скоординированный подход к введению ограничений на выдачу краткосрочных виз россиянам на неформальной встрече в Праге 30-31 августа. 

Накануне правительство Эстонии заявило о планах ограничить въезд россиян с шенгенскими визами, выданными в других странах Евросоюза. 

16 августа правительство Финляндии утвердило предложение МИДа уменьшить количество выдаваемых туристических виз россиянам в 10 раз. Теперь число принимаемых заявлений на визы в России сократится до 500 в день, а получение финской визы может занять 4-5 месяцев. Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что с начала сентября будет открыто в среднем 100 заявок в день. 

В конце июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Москва примет ответные меры в случае введения Финляндией запрета на выдачу виз россиянам. Кроме того, Песков не исключил, что Запад может полностью запретить выдачу шенгенских виз россиянам, но выразил надежду, что этого не произойдет.

Тем не менее уже в начале августа в ЕС было внесено предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам в рамках нового пакета санкций, который должен быть согласован к концу августа. Однако против этого шага выступает Германия. Канцлер страны Олаф Шольц считает его неприемлемым. По его словам, ответственность за ситуацию на Украине должно нести российское руководство, а не простые граждане.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных