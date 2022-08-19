Советник главы Крыма заявил об «эффекте бумеранга» при ударах по полуострову

Также с начала спецоперации украинская сторона не раз допускала удары по территории Крыма. В июле представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий утвердительно ответил на вопрос, возможна ли атака по Крыму из американских HIMARS. Кроме того, в августе советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о планах Киева уничтожить Крымский мост. Ранее генерал-майор вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко также говорил, что этот объект является «целью номер один».