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Советник главы Крыма заявил об «эффекте бумеранга» при ударах по полуострову

Ведомости

Удары украинских войск по территории Крыма вызовут «эффект бумеранга» и обернутся для Украины серьезными последствиями, заявил агентству «РИА Новости» советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«Все их агрессивные планы ударят по ним же бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями», — подчеркнул Крючков. 

Таким образом он прокомментировал сообщение газеты Politico, которая, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Белого дома, написала, что США разрешили украинским войскам использовать американское оружие для нанесения ударов по Крыму.

При этом Крючков уточнил, что какие-либо выводы из этой информации делать еще рано. «Как известно, цыплят по осени считают. Еще посмотрим, как украинские националисты вместо атак на Крым будут бежать с новых освобождаемых нашей армией территорий», — отметил чиновник. 

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 

Западные страны же стали оказывать военную помощь Украине. В августе Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $1 млрд. В него войдут в том числе противотанковые ракетные комплексы Javelin, взрывчатка и боеприпасы для РСЗО HIMARS и ПВО NASAMS. 

Также с начала спецоперации украинская сторона не раз допускала удары по территории Крыма. В июле представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий утвердительно ответил на вопрос, возможна ли атака по Крыму из американских HIMARS. Кроме того, в августе советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о планах Киева уничтожить Крымский мост. Ранее генерал-майор вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко также говорил, что этот объект является «целью номер один».

В Кремле же отмечали, что Крым находится в безопасности под защитой российских военных. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что она гарантируется «превентивными и дополнительными мерами», которые принимают военные. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что армия берет «на заметку» подобные заявления Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных