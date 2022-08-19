Советник главы Крыма заявил об «эффекте бумеранга» при ударах по полуострову
Удары украинских войск по территории Крыма вызовут «эффект бумеранга» и обернутся для Украины серьезными последствиями, заявил агентству «РИА Новости» советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
«Все их агрессивные планы ударят по ним же бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями», — подчеркнул Крючков.
Таким образом он прокомментировал сообщение газеты Politico, которая, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Белого дома, написала, что США разрешили украинским войскам использовать американское оружие для нанесения ударов по Крыму.
При этом Крючков уточнил, что какие-либо выводы из этой информации делать еще рано. «Как известно, цыплят по осени считают. Еще посмотрим, как украинские националисты вместо атак на Крым будут бежать с новых освобождаемых нашей армией территорий», — отметил чиновник.
24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
Западные страны же стали оказывать военную помощь Украине. В августе Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $1 млрд. В него войдут в том числе противотанковые ракетные комплексы Javelin, взрывчатка и боеприпасы для РСЗО HIMARS и ПВО NASAMS.
Также с начала спецоперации украинская сторона не раз допускала удары по территории Крыма. В июле представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий утвердительно ответил на вопрос, возможна ли атака по Крыму из американских HIMARS. Кроме того, в августе советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о планах Киева уничтожить Крымский мост. Ранее генерал-майор вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко также говорил, что этот объект является «целью номер один».
В Кремле же отмечали, что Крым находится в безопасности под защитой российских военных. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что она гарантируется «превентивными и дополнительными мерами», которые принимают военные. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что армия берет «на заметку» подобные заявления Украины.
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