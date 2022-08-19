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Польша в несколько раз сократила выдачу виз россиянам

Ведомости

За последние полгода Польша выдала в несколько раз меньше виз по сравнению с прошлым годом, пишет газета Rzeczpospolita.

По данным издания, период с 24 февраля по 9 августа россиянам было выдано 4513 виз, в том числе 14 туристических, 813 рабочих и 659 гуманитарных. При этом туристические визы перестали выдавать с марта после соответствующего постановления МВД страны.

За весь прошлый год россияне получили более 31 000 виз, включая 17 388 рабочих, 95 туристических и почти 1000 студенческих.

Как рассказали газете в польском МИДе, это связано и со значительным сокращением персонала в польских консульских учреждениях в России.

В марте МИД Польши потребовал у 45 российских дипломатов покинуть страну из-за подозрений в шпионаже. Вскоре после этого в качестве ответной меры российский МИД выслал 45 сотрудников польского диппредставительства.

31 августа на неформальной встрече министров иностранных дел будет рассмотрен вопрос о введении визовых ограничений в отношении россиян. Сейчас выдачу виз россиянам уже прекратили Чехия, Эстония, Латвия и Литва. Дания и Нидерланды перестали оформлять краткосрочные визы. Германия в лице канцлера Олафа Шольца заявила о несогласии с визовым запретом для граждан России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных