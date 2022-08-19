Польша в несколько раз сократила выдачу виз россиянам

31 августа на неформальной встрече министров иностранных дел будет рассмотрен вопрос о введении визовых ограничений в отношении россиян. Сейчас выдачу виз россиянам уже прекратили Чехия, Эстония, Латвия и Литва. Дания и Нидерланды перестали оформлять краткосрочные визы. Германия в лице канцлера Олафа Шольца заявила о несогласии с визовым запретом для граждан России.