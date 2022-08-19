Польша в несколько раз сократила выдачу виз россиянам
За последние полгода Польша выдала в несколько раз меньше виз по сравнению с прошлым годом, пишет газета Rzeczpospolita.
По данным издания, период с 24 февраля по 9 августа россиянам было выдано 4513 виз, в том числе 14 туристических, 813 рабочих и 659 гуманитарных. При этом туристические визы перестали выдавать с марта после соответствующего постановления МВД страны.
За весь прошлый год россияне получили более 31 000 виз, включая 17 388 рабочих, 95 туристических и почти 1000 студенческих.
Как рассказали газете в польском МИДе, это связано и со значительным сокращением персонала в польских консульских учреждениях в России.
В марте МИД Польши потребовал у 45 российских дипломатов покинуть страну из-за подозрений в шпионаже. Вскоре после этого в качестве ответной меры российский МИД выслал 45 сотрудников польского диппредставительства.
31 августа на неформальной встрече министров иностранных дел будет рассмотрен вопрос о введении визовых ограничений в отношении россиян. Сейчас выдачу виз россиянам уже прекратили Чехия, Эстония, Латвия и Литва. Дания и Нидерланды перестали оформлять краткосрочные визы. Германия в лице канцлера Олафа Шольца заявила о несогласии с визовым запретом для граждан России.
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