Система ПВО уничтожила беспилотник над Севастополем
В Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО) из-за беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
«Нахожусь на рабочем месте в правительстве. Так же как и многие из горожан слышал хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки. В бухте отрабатывала ПВО. В центре корабельная арта. История та же, что и вчера. По предварительным данным, БПЛА. Цели поражены. Сохраняем спокойствие. Военные делают своё дело отлично. Поддержим их», – написал он.
Вечером 18 августа Развожаев сообщал о сбитом беспилотнике в районе аэропорта Бельбек. Губернатор отмечал, что пострадавших и повреждений зафиксировано не было.
Ранее сегодня система ПВО сработала в Евпатории, сообщал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Неоднократно украинские политики заявляли о том, что планируют уничтожить Крымский мост. В ответ на эти угрозы пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Крым находится в полной безопасности, она обеспечивается «превентивными и дополнительными мерами», которые принимают военные.
Издание Politico со ссылкой на представителя Белого дома сообщало, что США дали разрешение вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать американское оружие для нанесения ударов по Крыму. Представитель властей Соединенных Штатов отмечал, что предоставляемое украинской стороне оружие предусмотрено для самообороны, но поскольку США придерживаются позиции, что Крым – это Украина, «любая цель, которую они решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению — самооборона».