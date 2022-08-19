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Система ПВО уничтожила беспилотник над Севастополем

Ведомости

В Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО) из-за беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Нахожусь на рабочем месте в правительстве. Так же как и многие из горожан слышал хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки. В бухте отрабатывала ПВО. В центре корабельная арта. История та же, что и вчера. По предварительным данным, БПЛА. Цели поражены. Сохраняем спокойствие. Военные делают своё дело отлично. Поддержим их», – написал он.

Вечером 18 августа Развожаев сообщал о сбитом беспилотнике в районе аэропорта Бельбек. Губернатор отмечал, что пострадавших и повреждений зафиксировано не было.

Ранее сегодня система ПВО сработала в Евпатории, сообщал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Неоднократно украинские политики заявляли о том, что планируют уничтожить Крымский мост. В ответ на эти угрозы пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Крым находится в полной безопасности, она обеспечивается «превентивными и дополнительными мерами», которые принимают военные.

Издание Politico со ссылкой на представителя Белого дома сообщало, что США дали разрешение вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать американское оружие для нанесения ударов по Крыму. Представитель властей Соединенных Штатов отмечал, что предоставляемое украинской стороне оружие предусмотрено для самообороны, но поскольку США придерживаются позиции, что Крым – это Украина, «любая цель, которую они решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению — самооборона».

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Ранее по теме: В Евпатории сработала система ПВО

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных