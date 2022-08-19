В Евпатории сработала система ПВО
В Евпатории в Крыму, предположительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил в своем Telegram-канале советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
«В Евпатории, предположительно, сработала система ПВО. Крым под надежной защитой», – написал он.
18 августа системы ПВО сработали в Крыму в районе Керчи, Крючков уточнял, что опасности для города и Крымского моста нет. Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью газете The Guardian заявил о планах Киева уничтожить Крымский мост. Он назвал строительство этого объекта «незаконным» и, как отметило издание, подчеркнул, что Украина рассматривает мост как «военную цель».
Подобные заявления звучат от украинских политиков не в первый раз. В ответ на эти угрозы пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Крым находится в полной безопасности, она обеспечивается «превентивными и дополнительными мерами», которые принимают военные.
Издание Politico со ссылкой на представителя Белого дома сообщало, что США дали разрешение вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать американское оружие для нанесения ударов по Крыму.