В Евпатории сработала система ПВО

18 августа системы ПВО сработали в Крыму в районе Керчи, Крючков уточнял, что опасности для города и Крымского моста нет. Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью газете The Guardian заявил о планах Киева уничтожить Крымский мост. Он назвал строительство этого объекта «незаконным» и, как отметило издание, подчеркнул, что Украина рассматривает мост как «военную цель».