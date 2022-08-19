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В Евпатории сработала система ПВО

Ведомости

В Евпатории в Крыму, предположительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил в своем Telegram-канале советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

«В Евпатории, предположительно, сработала система ПВО. Крым под надежной защитой», – написал он.

18 августа системы ПВО сработали в Крыму в районе Керчи, Крючков уточнял, что опасности для города и Крымского моста нет. Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью газете The Guardian заявил о планах Киева уничтожить Крымский мост. Он назвал строительство этого объекта «незаконным» и, как отметило издание, подчеркнул, что Украина рассматривает мост как «военную цель».

Подобные заявления звучат от украинских политиков не в первый раз. В ответ на эти угрозы пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Крым находится в полной безопасности, она обеспечивается «превентивными и дополнительными мерами», которые принимают военные.

Издание Politico со ссылкой на представителя Белого дома сообщало, что США дали разрешение вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать американское оружие для нанесения ударов по Крыму.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных