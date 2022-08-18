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В Керчи сработали системы ПВО

Ведомости

В Керчи сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), по предварительным данным, опасности для города и Крымского моста нет, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале. 

Накануне, 17 августа, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью газете The Guardian заявил о планах Киева уничтожить Крымский мост. Он назвал строительство этого объекта «незаконным» и подчеркнул большое военное значение переправы для России. «Такие объекты должны быть уничтожены», — подытожил Подоляк. Хотя он не уточнил, каким именно образом планируется атаковать Крымский мост, газета отметила, что Подоляк четко дал понять, что Украина рассматривает мост как «военную цель».

Власти Украины и до этого не раз угрожали нанести удар по Крымскому мосту. Так, в середине июля советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинские военные собираются атаковать инфраструктурный объект, «как только появится первая техническая возможность». В июне генерал-майор вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко также говорил, что Крымский мост является «целью номер один». На это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отвечал, что безопасность Крыма гарантируется «превентивными и дополнительными мерами», которые принимают военные.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных