В Керчи сработали системы ПВО
В Керчи сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), по предварительным данным, опасности для города и Крымского моста нет, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.
Накануне, 17 августа, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью газете The Guardian заявил о планах Киева уничтожить Крымский мост. Он назвал строительство этого объекта «незаконным» и подчеркнул большое военное значение переправы для России. «Такие объекты должны быть уничтожены», — подытожил Подоляк. Хотя он не уточнил, каким именно образом планируется атаковать Крымский мост, газета отметила, что Подоляк четко дал понять, что Украина рассматривает мост как «военную цель».
Власти Украины и до этого не раз угрожали нанести удар по Крымскому мосту. Так, в середине июля советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинские военные собираются атаковать инфраструктурный объект, «как только появится первая техническая возможность». В июне генерал-майор вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко также говорил, что Крымский мост является «целью номер один». На это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отвечал, что безопасность Крыма гарантируется «превентивными и дополнительными мерами», которые принимают военные.
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