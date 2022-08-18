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В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами

Ведомости

После взрывов и пожара на складе с боеприпасами в Белгородской области началась эвакуация жителей из двух близлежащих сел, пострадавших, по предварительным данным, нет. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. 

«В районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами. По последним данным, пострадавших нет, жертв нет. Глава округа вывозит жителей сёл Тимоново и Солоти на безопасное расстояние. На месте работают оперативные службы, причина пожара устанавливается», — сказано в сообщении. 

Ранее, 16 августа, разрывы боеприпасов произошли на крымском складе в Джанкойском районе, Минобороны назвало причиной произошедшего диверсию. В результате никто не пострадал, были повреждены объекты гражданского назначения, в том числе электростанция, железнодорожное полотно и несколько жилых домов.

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Ранее по теме: Губернатор сообщил о минах в приграничном районе Белгородской области

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных