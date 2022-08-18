В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами
После взрывов и пожара на складе с боеприпасами в Белгородской области началась эвакуация жителей из двух близлежащих сел, пострадавших, по предварительным данным, нет. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами. По последним данным, пострадавших нет, жертв нет. Глава округа вывозит жителей сёл Тимоново и Солоти на безопасное расстояние. На месте работают оперативные службы, причина пожара устанавливается», — сказано в сообщении.
Ранее, 16 августа, разрывы боеприпасов произошли на крымском складе в Джанкойском районе, Минобороны назвало причиной произошедшего диверсию. В результате никто не пострадал, были повреждены объекты гражданского назначения, в том числе электростанция, железнодорожное полотно и несколько жилых домов.
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