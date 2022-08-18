В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами

После взрывов и пожара на складе с боеприпасами в Белгородской области началась эвакуация жителей из двух близлежащих сел, пострадавших, по предварительным данным, нет. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.