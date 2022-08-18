Губернатор сообщил о минах в приграничном районе Белгородской области

«У нас было несколько обстрелов территории Шебекинского городского округа в районе Середы, поэтому до сих пор и не можем принять решение по возврату туда жителей. И "лепестки" были разбросаны в большом количестве и на большом расстоянии, сейчас предпринимаются все меры для того, чтобы убрать все», – рассказал он.