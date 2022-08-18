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Губернатор сообщил о минах в приграничном районе Белгородской области

Ведомости

После обстрелов со стороны Украины на территории Шебекинского городского округа Белгородской области остались многочисленные лепестковые мины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«У нас было несколько обстрелов территории Шебекинского городского округа в районе Середы, поэтому до сих пор и не можем принять решение по возврату туда жителей. И "лепестки" были разбросаны в большом количестве и на большом расстоянии, сейчас предпринимаются все меры для того, чтобы убрать все», – рассказал он.

Из-за возросшей угрозы в девяти районах области школы близ границы и перевели на дистанционку, добавил он. Кроме того, дети находят неразорвавшиеся патроны, один мальчик потерял кисть когда пытался разобрать один из патронов, добавил Гладков. 

Перевод на дистанционный формат работы, как сообщалось ранее, коснется школ в пятикилометровой приграничной зоне в Краснояружском, Белгородском и Борисовском, Ровеньском, Вейделевском и Волоконовском районах, а также в Грайворонском, Шебекинском и Валуйском округах.

С начала специальной военной операции на территории Украины Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам. В результате этого некоторые населенные пункты были расселены. С 11 апреля на всей территории региона действует «желтый» уровень террористической опасности, его много раз продлевали, сейчас он действует до 22 августа. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных