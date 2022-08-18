Губернатор сообщил о минах в приграничном районе Белгородской области
После обстрелов со стороны Украины на территории Шебекинского городского округа Белгородской области остались многочисленные лепестковые мины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«У нас было несколько обстрелов территории Шебекинского городского округа в районе Середы, поэтому до сих пор и не можем принять решение по возврату туда жителей. И "лепестки" были разбросаны в большом количестве и на большом расстоянии, сейчас предпринимаются все меры для того, чтобы убрать все», – рассказал он.
Из-за возросшей угрозы в девяти районах области школы близ границы и перевели на дистанционку, добавил он. Кроме того, дети находят неразорвавшиеся патроны, один мальчик потерял кисть когда пытался разобрать один из патронов, добавил Гладков.
Перевод на дистанционный формат работы, как сообщалось ранее, коснется школ в пятикилометровой приграничной зоне в Краснояружском, Белгородском и Борисовском, Ровеньском, Вейделевском и Волоконовском районах, а также в Грайворонском, Шебекинском и Валуйском округах.
С начала специальной военной операции на территории Украины Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам. В результате этого некоторые населенные пункты были расселены. С 11 апреля на всей территории региона действует «желтый» уровень террористической опасности, его много раз продлевали, сейчас он действует до 22 августа.
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