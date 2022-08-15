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Общество

В приграничных районах Белгородской области переведут школы на дистанционку

Ведомости

В девяти районах Белгородской области школы, находящиеся в пятикилометровой приграничной зоне, начнут новый учебный год в дистанционном формате, сообщила пресс-служба правительства региона в своем Telegram-канале.

Ограничения коснутся школ в Краснояружском, Белгородском и Борисовском, Ровеньском, Вейделевском и Волоконовском районах, а также в Грайворонском, Шебекинском и Валуйском округах.

«Мы несем за наших детей ответственность. Поэтому я прошу всех сотрудников органов власти, в чьи обязанности входит контроль безопасности детей, максимально сосредоточиться на профилактике возможных рисков», – цитирует пресс-служба губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Праздничные линейки проводиться также не будут. При необходимости детей могут начать возить в более отдаленные от границы школы, добавили в областной администрации. 

В начале августа Гладков сообщал, что власти закроют школы на границе в пяти муниципальных образованиях, а дети будут посещать те школы и детские сады, которые были определены муниципальными властями.

С начала проведения специальной военной операции на территории Украины Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам. В результате этого некоторые населенные пункты были расселены. С 11 апреля на всей территории региона действует «желтый» уровень террористической опасности, его много раз продлевали, сейчас он действует до 22 августа. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных