Губернатор Севастополя сообщил о падении беспилотника на крышу штаба ЧФ

Утром 31 июля штаб Черноморского флота в Севастополе был атакован беспилотником, пострадали шесть человек. Мероприятия, посвященные празднованию Дня Военно-морского флота России, были отменены. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и пп. «а», «е» ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом) после взрыва беспилотника на территории штаба.