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Губернатор Севастополя сообщил о падении беспилотника на крышу штаба ЧФ

Ведомости

Утром в субботу на крышу штаба Черноморского флота упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА), серьезных разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

Изначально Развозжаев сообщил, что беспилотник шел низко и не был сбит, «хотя над бухтой работали стрелковым оружием». Затем губернатор уточнил, что БПЛА все-таки сбили.

«Беспилотник был отработан ПВН (пост воздушной обороны флота). Сбили БПЛА прямо над штабом флота. Упал на кровлю и загорелся. Поражения не получилось», — написал Развозжаев.

По словам губернатора, подходы и подъезды к штабу перекрыла полиция. Он призвал жителей оставаться дома в течение часа после инцидента.

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Накануне из-за беспилотника в Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). До этого Развожаев сообщал о сбитом беспилотнике в районе аэропорта Бельбек. Пострадавших и повреждений зафиксировано не было. В пятницу система ПВО сработала в Евпатории.

Утром 31 июля штаб Черноморского флота в Севастополе был атакован беспилотником, пострадали шесть человек. Мероприятия, посвященные празднованию Дня Военно-морского флота России, были отменены. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и пп. «а», «е» ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом) после взрыва беспилотника на территории штаба.

Власти Севастополя продлили высокий («желтый») уровень террористической опасности до 29 августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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