Губернатор Севастополя сообщил о падении беспилотника на крышу штаба ЧФ
Утром в субботу на крышу штаба Черноморского флота упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА), серьезных разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.
Изначально Развозжаев сообщил, что беспилотник шел низко и не был сбит, «хотя над бухтой работали стрелковым оружием». Затем губернатор уточнил, что БПЛА все-таки сбили.
«Беспилотник был отработан ПВН (пост воздушной обороны флота). Сбили БПЛА прямо над штабом флота. Упал на кровлю и загорелся. Поражения не получилось», — написал Развозжаев.
По словам губернатора, подходы и подъезды к штабу перекрыла полиция. Он призвал жителей оставаться дома в течение часа после инцидента.
Накануне из-за беспилотника в Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). До этого Развожаев сообщал о сбитом беспилотнике в районе аэропорта Бельбек. Пострадавших и повреждений зафиксировано не было. В пятницу система ПВО сработала в Евпатории.
Утром 31 июля штаб Черноморского флота в Севастополе был атакован беспилотником, пострадали шесть человек. Мероприятия, посвященные празднованию Дня Военно-морского флота России, были отменены. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и пп. «а», «е» ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом) после взрыва беспилотника на территории штаба.
Власти Севастополя продлили высокий («желтый») уровень террористической опасности до 29 августа.