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В парламенте Чехии поддержали идею запрета выдачи виз россиянам

Ведомости

Главы комитетов чешского парламента выступили за прекращение странами Евросоюза выдачи виз гражданам России. Инициативу обсудят министры стран ЕС в конце августа в Праге, передает Чешское радио. 

За прекращение выдачи шенгенских виз россиянам выступили председатель сенатского комитета по вопросам внешней политики, обороне и безопасности Павел Фишер и глава внешнеполитического комитета парламента Чешской Республики Марек Женишек. 

Ввести тот же режим выдачи виз, что действует в Чехии, предложил председатель европейского комитета чешского парламента Ондржей Бенешик. После начала боевых действий на Украине страна полностью остановила выдачу россиянам краткосрочных виз, за исключением гуманитарных.

Фишер называет возможность путешествовать в страны ЕС привилегией для россиян. 

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«Это позор, сколько денег россияне, чье имущество может иметь криминальное происхождение, тратят на товары класса люкс в Берлине и Париже. Я также считаю постыдным, что некоторые страны ЕС до сих пор предлагают крупным инвесторам из России получать гражданство или вид на жительство. Это должно прекратиться! Кстати, жилье, в которое они инвестировали в Чехии, необходимо тщательно облагать налогами», – сказал он.

Сенатор считает, что россияне, которым необходима помощь, могут просить в Чехии убежище или международную защиту.

Ранее в МИД Чехии, которая председательствует в Совете ЕС, сообщили, что страна инициирует обсуждение со странами — членами объединения запрет на выдачу шенгенских виз для россиян в конце августа.

Сейчас выдачу виз россиянам уже прекратили Чехия, Эстония, Латвия и Литва. Дания и Нидерланды перестали оформлять краткосрочные визы. Финляндия уменьшит количество выдаваемых туристических виз гражданам России в 5-10 раз по сравнению с нынешним уровнем, а Эстония решила закрыть границы для граждан России с визами, которые были выданы республикой.

Германия в лице канцлера Олафа Шольца заявила о несогласии с визовым запретом для граждан России. Власти Греции и Кипра также не поддерживают введение запрета на выдачу россиянам туристических виз, писала газета Politico.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных