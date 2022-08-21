В парламенте Чехии поддержали идею запрета выдачи виз россиянам
Главы комитетов чешского парламента выступили за прекращение странами Евросоюза выдачи виз гражданам России. Инициативу обсудят министры стран ЕС в конце августа в Праге, передает Чешское радио.
За прекращение выдачи шенгенских виз россиянам выступили председатель сенатского комитета по вопросам внешней политики, обороне и безопасности Павел Фишер и глава внешнеполитического комитета парламента Чешской Республики Марек Женишек.
Ввести тот же режим выдачи виз, что действует в Чехии, предложил председатель европейского комитета чешского парламента Ондржей Бенешик. После начала боевых действий на Украине страна полностью остановила выдачу россиянам краткосрочных виз, за исключением гуманитарных.
Фишер называет возможность путешествовать в страны ЕС привилегией для россиян.
«Это позор, сколько денег россияне, чье имущество может иметь криминальное происхождение, тратят на товары класса люкс в Берлине и Париже. Я также считаю постыдным, что некоторые страны ЕС до сих пор предлагают крупным инвесторам из России получать гражданство или вид на жительство. Это должно прекратиться! Кстати, жилье, в которое они инвестировали в Чехии, необходимо тщательно облагать налогами», – сказал он.
Сенатор считает, что россияне, которым необходима помощь, могут просить в Чехии убежище или международную защиту.
Ранее в МИД Чехии, которая председательствует в Совете ЕС, сообщили, что страна инициирует обсуждение со странами — членами объединения запрет на выдачу шенгенских виз для россиян в конце августа.
Сейчас выдачу виз россиянам уже прекратили Чехия, Эстония, Латвия и Литва. Дания и Нидерланды перестали оформлять краткосрочные визы. Финляндия уменьшит количество выдаваемых туристических виз гражданам России в 5-10 раз по сравнению с нынешним уровнем, а Эстония решила закрыть границы для граждан России с визами, которые были выданы республикой.
Германия в лице канцлера Олафа Шольца заявила о несогласии с визовым запретом для граждан России. Власти Греции и Кипра также не поддерживают введение запрета на выдачу россиянам туристических виз, писала газета Politico.