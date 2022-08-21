В парламенте Чехии поддержали идею запрета выдачи виз россиянам

«Это позор, сколько денег россияне, чье имущество может иметь криминальное происхождение, тратят на товары класса люкс в Берлине и Париже. Я также считаю постыдным, что некоторые страны ЕС до сих пор предлагают крупным инвесторам из России получать гражданство или вид на жительство. Это должно прекратиться! Кстати, жилье, в которое они инвестировали в Чехии, необходимо тщательно облагать налогами», – сказал он.