Украинские военные самовольно оставляют боевые позиции и покидают район боевых действий из-за больших потерь и нехватки боеприпасов, сообщило оборонное ведомство на этой неделе. Так, в Соледаре в ходе доукомплектования 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ свои подразделения самовольно оставили более трети мобилизованных граждан. По данным Минобороны, в районе Марьинки в ДНР дезертировали больше половины военных 3-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ.