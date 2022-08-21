Кадыров рассказал об «освобождении» поселка Пески под Донецком
Поселок под Донецком, в котором располагались украинские военные, заняли союзные войска, сейчас населенный пункт «очищен от бандеровских формирований», сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров со ссылкой на бойца своего подразделения Муслима Алхазурова.
«ВСУшники ретировались спешно и налегке, побросав боеприпасы. После освобождения любого населенного пункта требуется время на поиск схронов и зачистку от мин», — написал Кадыров.
По словам главы Чечни, в результате взятия поселка украинские военные оказались отброшены от подступов к Донецку еще на несколько километров.
«Как я и сообщал ранее, войска продвигаются согласно плану спецоперации с минимальным риском для мирного населения и инфраструктуры», — заявил Кадыров.
В середине августа Минобороны России рассказало, что союзные силы в результате наступления полностью освободили населенный пункт Пески в ДНР.
Украинские военные самовольно оставляют боевые позиции и покидают район боевых действий из-за больших потерь и нехватки боеприпасов, сообщило оборонное ведомство на этой неделе. Так, в Соледаре в ходе доукомплектования 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ свои подразделения самовольно оставили более трети мобилизованных граждан. По данным Минобороны, в районе Марьинки в ДНР дезертировали больше половины военных 3-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целями которой стали денацификация, демилитаризация Украины и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР.
В начале августа глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что союзным войскам удалось освободить примерно половину всей территории ДНР. Кроме того, в мае была полностью освобождена Херсонская область. Большая часть Запорожской области также находится под контролем российских военных.