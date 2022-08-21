Курский губернатор сообщил о подрыве трактора на боеприпасе
В Суджанском районе Курской области недалеко от границы с Украиной предположительно на неразорвавшемся боеприпасе подорвался трактор, сообщил в воскресенье губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
По его словам, тракторист не пострадал. «Это произошло в 3 км от границы с Украиной, когда культивировали поле под озимый рапс», — написал Старовойт.
Он призвал жителей обращаться в службу 112 при обнаружении неразорвавшегося боеприпаса или предмета, похожего на взрывное устройство.
С начала проведения специальной военной операции на территории Украины пограничные пункты региона неоднократно обстреливали, системы ПВО сбили несколько украинских беспилотников. В результате 11 апреля власти Курской области ввели желтый уровень террористической опасности, который с тех пор постоянно продлевается.
Ранее на этой неделе ФСБ сообщила, что украинские диверсанты три раза в августе совершили подрывы опор Курской АЭС. В субботу Старовойт заявил о введении дистанционного формата обучения в 13 школах в 10-километровой зоне от границы с Украиной.