Курский губернатор сообщил о подрыве трактора на боеприпасе

Ранее на этой неделе ФСБ сообщила, что украинские диверсанты три раза в августе совершили подрывы опор Курской АЭС. В субботу Старовойт заявил о введении дистанционного формата обучения в 13 школах в 10-километровой зоне от границы с Украиной.