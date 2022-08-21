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Политика

Курский губернатор сообщил о подрыве трактора на боеприпасе

Ведомости

В Суджанском районе Курской области недалеко от границы с Украиной предположительно на неразорвавшемся боеприпасе подорвался трактор, сообщил в воскресенье губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, тракторист не пострадал. «Это произошло в 3 км от границы с Украиной, когда культивировали поле под озимый рапс», — написал Старовойт.

Он призвал жителей обращаться в службу 112 при обнаружении неразорвавшегося боеприпаса или предмета, похожего на взрывное устройство.

Ранее по теме: В 13 школах Курской области введут дистанционное обучение из-за угрозы безопасности

С начала проведения специальной военной операции на территории Украины пограничные пункты региона неоднократно обстреливали, системы ПВО сбили несколько украинских беспилотников. В результате 11 апреля власти Курской области ввели желтый уровень террористической опасности, который с тех пор постоянно продлевается. 

Ранее на этой неделе ФСБ сообщила, что украинские диверсанты три раза в августе совершили подрывы опор Курской АЭС. В субботу Старовойт заявил о введении дистанционного формата обучения в 13 школах в 10-километровой зоне от границы с Украиной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных