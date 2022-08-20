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В 13 школах Курской области введут дистанционное обучение из-за угрозы безопасности

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В 13 школах в 10-километровой зоне от границы с Украиной в Курской области введут дистанционный формат обучения. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Всего в шести приграничных районах находятся 86 школ, обучаются около 12 000 детей. В 13 школах и трех филиалах обучение станет дистанционным для 872 школьников», – написал губернатор в своем Telegram-канале.

Обучение в онлайн-формате будет реализовано в школах Беловского, Глушковского, Кореневского и Суджанского районов Курской области. В некоторых школах на приграничных территориях занятия также перенесут в другие здания. Ограничения коснутся и детских садов: они будут работать в режиме свободного посещения. Работа наиболее близкого к границе с Украиной Троицкого детского сада будет приостановлена.

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Введение дистанционного режима, подчеркнул губернатор, является вынужденной мерой в условиях действия «желтого» уровня террористической опасности в регионе.

С 11 апреля Курская область ввела «желтый» режим повышенной террористической опасности, впоследствии его множество раз продлевали. Так, с 8 августа Старовойт принял решение продлить «желтый» уровень еще на 15 суток, вплоть до 23 августа. Аналогичное решение принял губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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