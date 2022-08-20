В 13 школах Курской области введут дистанционное обучение из-за угрозы безопасности

Обучение в онлайн-формате будет реализовано в школах Беловского, Глушковского, Кореневского и Суджанского районов Курской области. В некоторых школах на приграничных территориях занятия также перенесут в другие здания. Ограничения коснутся и детских садов: они будут работать в режиме свободного посещения. Работа наиболее близкого к границе с Украиной Троицкого детского сада будет приостановлена.