В 13 школах Курской области введут дистанционное обучение из-за угрозы безопасности
В 13 школах в 10-километровой зоне от границы с Украиной в Курской области введут дистанционный формат обучения. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Всего в шести приграничных районах находятся 86 школ, обучаются около 12 000 детей. В 13 школах и трех филиалах обучение станет дистанционным для 872 школьников», – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Обучение в онлайн-формате будет реализовано в школах Беловского, Глушковского, Кореневского и Суджанского районов Курской области. В некоторых школах на приграничных территориях занятия также перенесут в другие здания. Ограничения коснутся и детских садов: они будут работать в режиме свободного посещения. Работа наиболее близкого к границе с Украиной Троицкого детского сада будет приостановлена.
Введение дистанционного режима, подчеркнул губернатор, является вынужденной мерой в условиях действия «желтого» уровня террористической опасности в регионе.
С 11 апреля Курская область ввела «желтый» режим повышенной террористической опасности, впоследствии его множество раз продлевали. Так, с 8 августа Старовойт принял решение продлить «желтый» уровень еще на 15 суток, вплоть до 23 августа. Аналогичное решение принял губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.