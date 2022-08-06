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Общество

Власти Курской области пресекли попытку диверсии на аэродроме

Ведомости

На аэродроме в Курской области была предотвращена попытка диверсии, сообщил в своем Telegram губернатор региона Роман Старовойт. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.

«Сегодня утром была пресечена попытка диверсии на курском аэродроме, где базируются военные. Пострадавших и разрушений нет. На месте сейчас работают специалисты», – заявил Старовойт.

Губернатор добавил, что аэродром сейчас закрыт для приема гражданских самолетов, там базируются военные. Глава региона призвал местных жителей «с пониманием отнестись к текущей ситуации» и не использовать квадрокоптеры и другие беспилотники.

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В Курской области до 8 августа продлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. По словам главы региона, ситуация на границе с Украиной «не позволяет расслабляться», продолжаются обстрелы с территории соседнего государства. При этом за последние две недели, как утверждает Старовойт, в Курской области не выявлено случаев диверсий и терактов. Губернатор попросил жителей сообщать «о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах».

Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах после начала спецоперации. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, который затем несколько раз продлевали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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