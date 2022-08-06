Власти Курской области пресекли попытку диверсии на аэродроме
На аэродроме в Курской области была предотвращена попытка диверсии, сообщил в своем Telegram губернатор региона Роман Старовойт. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.
«Сегодня утром была пресечена попытка диверсии на курском аэродроме, где базируются военные. Пострадавших и разрушений нет. На месте сейчас работают специалисты», – заявил Старовойт.
Губернатор добавил, что аэродром сейчас закрыт для приема гражданских самолетов, там базируются военные. Глава региона призвал местных жителей «с пониманием отнестись к текущей ситуации» и не использовать квадрокоптеры и другие беспилотники.
В Курской области до 8 августа продлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. По словам главы региона, ситуация на границе с Украиной «не позволяет расслабляться», продолжаются обстрелы с территории соседнего государства. При этом за последние две недели, как утверждает Старовойт, в Курской области не выявлено случаев диверсий и терактов. Губернатор попросил жителей сообщать «о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах».
Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах после начала спецоперации. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, который затем несколько раз продлевали.