Власти Курской области пресекли попытку диверсии на аэродроме

В Курской области до 8 августа продлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. По словам главы региона, ситуация на границе с Украиной «не позволяет расслабляться», продолжаются обстрелы с территории соседнего государства. При этом за последние две недели, как утверждает Старовойт, в Курской области не выявлено случаев диверсий и терактов. Губернатор попросил жителей сообщать «о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах».