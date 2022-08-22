Не менее 15 человек пострадали из-за обстрела ВСУ Антоновского моста
Как минимум 15 человек пострадали после атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на Антоновский мост из систем залпового огня HIMARS, пишет ТАСС со ссылкой на представителя местных экстренных служб.
«В районе 13 часов 22 августа с целью срыва работ по восстановлению дорожного полотна украинские войска нанесли удар из американских реактивных систем HIMARS по месту проведения ремонтных работ на Антоновском мосту. Количество лиц, пострадавших в результате украинской агрессии, составляет не менее 15 человек (гражданские сотрудники из состава местной ремонтно-восстановительной бригады)», – рассказал собеседник агентства, добавив, что потерь среди гражданских нет.
После начала специальной военной операции на Украине российские войска 3 марта заняли Херсон. Антоновский мост – единственная переправа в Херсоне через Днепр. Он соединяет город с левобережьем Днепра. Его протяженность составляет около 1,4 км, а ширина – 25 м. Украинские военные неоднократно подвергали его обстрелам. В частности, в конце июля власти Херсонской области даже перекрыли по нему движение, поскольку после обстрелов украинских военных было значительно повреждено дорожное полотно.
В начале августа администрация региона отложила возобновление движения по мосту после очередной атаки с украинской стороны, так как удары попали по строительной технике, которая использовалась для ремонта.
В офисе президента Украины Владимира Зеленского ранее неоднократно заявляли о подготовке контрнаступления на Херсон. Однако в августе помощник главы офиса президента Михаил Подоляк назвал заявления украинских официальных лиц, в частности советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, о подготовке контрнаступления ВСУ на Херсон частью психологической операции.
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