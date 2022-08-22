Не менее 15 человек пострадали из-за обстрела ВСУ Антоновского моста

После начала специальной военной операции на Украине российские войска 3 марта заняли Херсон. Антоновский мост – единственная переправа в Херсоне через Днепр. Он соединяет город с левобережьем Днепра. Его протяженность составляет около 1,4 км, а ширина – 25 м. Украинские военные неоднократно подвергали его обстрелам. В частности, в конце июля власти Херсонской области даже перекрыли по нему движение, поскольку после обстрелов украинских военных было значительно повреждено дорожное полотно.