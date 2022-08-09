В офисе Зеленского назвали заявления о наступлении на Херсон психологической операцией
Заявления украинских официальных лиц, в частности советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, о подготовке контрнаступления ВСУ на Херсон являются частью психологической операции. Об этом заявил помощник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в интервью BBC.
«Была ли это ИПсО (информационно-психологическая операция)? Безусловно, сегодня все публичные комментарии – это часть ИПсО. Нам нужно деморализовать российскую армию. Они должны понимать, что здесь постоянно будет территория огня», – заявил он.
Вместе с тем «определенные действия» на Херсонском направлении ВСУ все же предпринимают, добавил он.
В последнее время обстрелы Херсонской области с украинской стороны участились. В частности, пострадала Новая Каховка, где после удара ВСУ в районе Каховской ГЭС был поврежден магистральный газопровод. Также разрушены жилые дома и повреждена больница. Накануне ВСУ обстреляли строительную технику для ремонта Антоновского моста в Херсоне.
Антоновский мост имеет протяженность порядка 1,4 км с шириной в 25 м. Он соединяет Херсон с левобережьем Днепра. Солдаты ВСУ множество раз обстреливали мост. Так, 21 июля Антоновский мост подвергся массированному удару американских ракетных систем залпового огня HIMARS. По мосту было выпущено 12 ракет, из которых как минимум восемь попали в цель. Мосту был нанесен серьезный ущерб, однако движение по нему перекрыто не было.
27 июля властями Херсона все же было принято решение перекрыть проезд через мост из-за очередного обстрела. Власти региона говорили, что начнется ремонт моста, кроме того, военные создали переправы и понтонные мосты через Днепр.
В конце июля газета The New York Times сообщала о планах Киева начать контрнаступление на юге Украины, чтобы отбить Херсон. Издание ссылалось на заявления официальных лиц Украины, которые заявляли об «успешных» атаках на юге страны при помощи ракет большой дальности и артиллерии. Отмечалось, что атаки ВСУ могут предвещать начало контрнаступления на юге Украины.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.