Эрдоган заявил о беспокойстве Зеленского из-за обманывающих его людей
Президент Украины Владимир Зеленский очень обеспокоен из-за часто обманывающих его людей, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
«Он [Зеленский] очень обеспокоен. Есть люди, которые его много обманывают», – приводит его слова телеканал Ulusal.
Ранее 18 августа Эрдоган и Зеленский провели первую с начала спецоперации России личную встречу. По ее итогам Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что политики обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС и зерновой вопрос. Также в результате беседы был подписан меморандум между Украиной и Турцией, который предполагает их сотрудничество в восстановлении разрушенных социально-экономических значимых объектов инфраструктуры на Украине. Кроме того, были согласованы параметры возможной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.
Эрдоган, в свою очередь, предложил Зеленскому организовать его встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Кроме того турецкий президент также планирует обсудить ситуацию вокруг Запорожской АЭС с Путиным.
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