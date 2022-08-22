Эрдоган заявил о беспокойстве Зеленского из-за обманывающих его людей

Ранее 18 августа Эрдоган и Зеленский провели первую с начала спецоперации России личную встречу. По ее итогам Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что политики обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС и зерновой вопрос. Также в результате беседы был подписан меморандум между Украиной и Турцией, который предполагает их сотрудничество в восстановлении разрушенных социально-экономических значимых объектов инфраструктуры на Украине. Кроме того, были согласованы параметры возможной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.