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Эрдоган заявил о беспокойстве Зеленского из-за обманывающих его людей

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский очень обеспокоен из-за часто обманывающих его людей, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Он [Зеленский] очень обеспокоен. Есть люди, которые его много обманывают», – приводит его слова телеканал Ulusal.

Ранее 18 августа Эрдоган и Зеленский провели первую с начала спецоперации России личную встречу. По ее итогам Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что политики обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС и зерновой вопрос. Также в результате беседы был подписан меморандум между Украиной и Турцией, который предполагает их сотрудничество в восстановлении разрушенных социально-экономических значимых объектов инфраструктуры на Украине. Кроме того, были согласованы параметры возможной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.  

Эрдоган, в свою очередь, предложил Зеленскому организовать его встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Кроме того турецкий президент также планирует обсудить ситуацию вокруг Запорожской АЭС с Путиным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных