Газета
Политика

Володин посетил ДНР с рабочим визитом

Ведомости

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин посетил с рабочим визитом Донецкую народную республику (ДНР), а также встретился с главой республики Денисом Пушилиным, сообщает пресс-служба Госдумы.

В делегацию, помимо Володина, вошли председатели думских комитетов: по строительству и ЖКХ — Сергей Пахомов, по транспорту — Евгений Москвичев, по безопасности — Василий Пискарев, первый зампред комитета по обороне Андрей Красов и др.  

«Нам необходимо сформировать единое правовое пространство в самых разных сферах — образовании, здравоохранении, транспорте, ЖКХ. Для этого мы организовали взаимодействие профильных комитетов с нашими коллегами из Народного совета — в Государственной думе в июле побывала делегация парламента ДНР», — отметил Володин, добавив, что сейчас в Донбассе постоянно работает более 70 депутатов Госдумы от разных фракций.

В середине июля Володин посетил с рабочим визитом Луганскую народную республику (ЛНР). В тот раз в делегацию также вошли главы комитетов.

11 августа зампред Совбеза Дмитрий Медведев впервые с начала боевых действий посетил Донбасс. Он приехал в ЛНР, где встретился с местным главой Леонидом Пасечником и Пушилиным. Медведев по поручению президента России Владимира Путина провел в регионе совещание, посвященное первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Дмитрий Медведев по поручению президента провел совещание в ЛНР с российскими силовиками
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных