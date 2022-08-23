Володин посетил ДНР с рабочим визитом

«Нам необходимо сформировать единое правовое пространство в самых разных сферах — образовании, здравоохранении, транспорте, ЖКХ. Для этого мы организовали взаимодействие профильных комитетов с нашими коллегами из Народного совета — в Государственной думе в июле побывала делегация парламента ДНР», — отметил Володин, добавив, что сейчас в Донбассе постоянно работает более 70 депутатов Госдумы от разных фракций.