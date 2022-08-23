Володин посетил ДНР с рабочим визитом
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин посетил с рабочим визитом Донецкую народную республику (ДНР), а также встретился с главой республики Денисом Пушилиным, сообщает пресс-служба Госдумы.
В делегацию, помимо Володина, вошли председатели думских комитетов: по строительству и ЖКХ — Сергей Пахомов, по транспорту — Евгений Москвичев, по безопасности — Василий Пискарев, первый зампред комитета по обороне Андрей Красов и др.
«Нам необходимо сформировать единое правовое пространство в самых разных сферах — образовании, здравоохранении, транспорте, ЖКХ. Для этого мы организовали взаимодействие профильных комитетов с нашими коллегами из Народного совета — в Государственной думе в июле побывала делегация парламента ДНР», — отметил Володин, добавив, что сейчас в Донбассе постоянно работает более 70 депутатов Госдумы от разных фракций.
В середине июля Володин посетил с рабочим визитом Луганскую народную республику (ЛНР). В тот раз в делегацию также вошли главы комитетов.
11 августа зампред Совбеза Дмитрий Медведев впервые с начала боевых действий посетил Донбасс. Он приехал в ЛНР, где встретился с местным главой Леонидом Пасечником и Пушилиным. Медведев по поручению президента России Владимира Путина провел в регионе совещание, посвященное первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса.
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