Клишас предложил лишать мандата парламентариев за антиконституционные инициативы
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предложил лишать парламентариев мандата, если они предлагают инициативы, которые противоречат Конституции России, об этом политик написал в своем Telegram-канале.
«Я бы предложил лишать мандата любого парламентария, кто выступает с инициативами, противоречащими Основам Конституционного строя Российской Федерации (ч. 3 ст. 6 Конституции России)», – написал сенатор.
Такой комментарий Клишас сделал в ответ на предложение депутата Госдумы от партии ЛДПР Ивана Сухарева, что стоит лишать гражданства РФ россиян, критикующих власть ради получения иностранных виз.
Ранее Сухарев написал письмо вице-премьеру Андрею Белоусову, в котором предложил лишать гражданства или ограничить въезд в страну тем, кто ставил под легитимность законно избранной власти в России или критикует ВС РФ ради получения иностранных виз, узнало RT.
Сухарев считает, что одним из условия для получения визы будет запись или декларация на бумаге в посольстве с обязательным осуждением спецоперации на Украине, а также признание нелегитимности действий властей России.
Такой вывод депутат сделал после заявления постпреда Украины при Европейском союзе Алексея Макеева в интервью Politico. Украинский политик сказал, что странам Евросоюза стоит выдавать визы только тем россиянам, которые не поддерживают проведение спецоперации на Украине, а также предложил добавить в анкету при оформлении визы соответствующий вопрос.
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