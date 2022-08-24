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Клишас предложил лишать мандата парламентариев за антиконституционные инициативы

Ведомости

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предложил лишать парламентариев мандата, если они предлагают инициативы, которые противоречат Конституции России, об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Я бы предложил лишать мандата любого парламентария, кто выступает с инициативами, противоречащими Основам Конституционного строя Российской Федерации (ч. 3 ст. 6 Конституции России)», – написал сенатор.

Такой комментарий Клишас сделал в ответ на предложение депутата Госдумы от партии ЛДПР Ивана Сухарева, что стоит лишать гражданства РФ россиян, критикующих власть ради получения иностранных виз.

Ранее Сухарев написал письмо вице-премьеру Андрею Белоусову, в котором предложил лишать гражданства или ограничить въезд в страну тем, кто ставил под легитимность законно избранной власти в России или критикует ВС РФ ради получения иностранных виз, узнало RT.

Сухарев считает, что одним из условия для получения визы будет запись или декларация на бумаге в посольстве с обязательным осуждением спецоперации на Украине, а также признание нелегитимности действий властей России.

Такой вывод депутат сделал после заявления постпреда Украины при Европейском союзе Алексея Макеева в интервью Politico. Украинский политик сказал, что странам Евросоюза стоит выдавать визы только тем россиянам, которые не поддерживают проведение спецоперации на Украине, а также предложил добавить в анкету при оформлении визы соответствующий вопрос.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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