Клишас предложил лишать мандата парламентариев за антиконституционные инициативы

Такой вывод депутат сделал после заявления постпреда Украины при Европейском союзе Алексея Макеева в интервью Politico. Украинский политик сказал, что странам Евросоюза стоит выдавать визы только тем россиянам, которые не поддерживают проведение спецоперации на Украине, а также предложил добавить в анкету при оформлении визы соответствующий вопрос.