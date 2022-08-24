Захарова прокомментировала заявление Трасс о готовности применить ядерное оружие
Заявление главы МИД Великобритании, кандидата в премьеры страны Лиз Трасс о применении ядерного оружия заслуживают новой серии шпионской комедии «Остин Пауэрс», написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Это безупречное начало для новой серии «Остина Пауэрса». Теперь роль «человека – загадки международного масштаба» играет женщина», – сказала Захарова.
Ранее Трасс на встрече с членами консервативной партии в Бирмингеме заявила, что использование ядерного оружия в случае необходимости является «обязанностью премьер-министра», и отметила, что готова сделать это. Таким образом кандидат в премьеры Великобритании ответила на вопрос ведущего, что она будет чувствовать в случае применения ядерного оружия.
Генсек ООН Антониу Гутерриш неоднократно заявлял о риске развязывания ядерной войны. По его словам, в настоящее время опасность достигла невиданных масштабов со времен разгара холодной войны. Он отмечал, что человечество отделяет всего «один просчет» от ядерного конфликта. Генсек ООН также призвал ликвидировать ядерное оружие.
В МИД России же заявляли, что риски ядерной войны «весьма существенны», однако страны «ядерной пятерки» придерживаются позиции о недопустимости применения ядерного оружия. Однако в августе замглавы делегации России Андрей Белоусов на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия допустил, что в будущем страны НАТО могут использовать ядерное оружие под предлогом «угрозы собственным жизненно важным интересам или таким же интересам их союзников».
При этом российские власти неоднократно говорили, что политика западных стран может обернуться столкновением ядерных держав. В августе российское посольство в США заявило, что действия США повышают ядерные риски. А замминистра иностранных дел Сергей Рябков отметил, что страны НАТО игнорируют «красные линии» России, что, по его словам, «чревато дальнейшей эскалацией вплоть до военного столкновения ядерных держав».
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