Захарова прокомментировала заявление Трасс о готовности применить ядерное оружие

В МИД России же заявляли, что риски ядерной войны «весьма существенны», однако страны «ядерной пятерки» придерживаются позиции о недопустимости применения ядерного оружия. Однако в августе замглавы делегации России Андрей Белоусов на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия допустил, что в будущем страны НАТО могут использовать ядерное оружие под предлогом «угрозы собственным жизненно важным интересам или таким же интересам их союзников».