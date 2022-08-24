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ЦИК рекомендовал местным избиркомам включать гимн на открытии участков

Ведомости

Центризбирком рекомендовал избирательным комиссиям субъектов России включать государственный гимн во время открытия избирательных участков, сообщил Telegram–канал ЦИК.

«В целях создания торжественной атмосферы на избирательных участках в дни голосования, чтобы подчеркнуть особую значимость волеизъявления наших граждан, предлагаем организовать исполнение государственного гимна перед их открытием», – заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, включение гимна уже стало традицией для избиркомов в ряде регионов, а избиратели данную идею поддерживают.

В единый день голосования 11 сентября 2022 г. в России прямые выборы губернаторов пройдут в 14 субъектах. 8 августа в ЦИК завершили регистрацию кандидатов на выборы глав регионов. Как сообщала Памфилова, из 75 претендентов, принесших документы на регистрацию, отказано было всего четырем. Процент отказов, таким образом, оказался беспрецедентно низким и составил 5,3% после 20% в 2021 г. и 34% в 2020 г. Остальные 13 из первоначально заявленных 88 претендентов документы на регистрацию не принесли. В итоге конкуренция на выборах высших должностных лиц (ВДЛ) в среднем составит пять претендентов на место, заключила председатель ЦИК.

Что касается итогов регистрации в региональные заксобрания, то здесь процент отказов составил менее 5% (42 списка кандидата, два отказа). По одномандатным округам данный показатель составил 2% (826 кандидатов от 12 партий и 24 самовыдвиженца, отказано 17 претендентам).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных